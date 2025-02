Une Porsche au prix d’une Tesla Model 3 : pourquoi les prix de la Porsche électrique s’effondrent autant en occasion

La première voiture électrique de Porsche, la Taycan, est vendue moins de 50 000 euros en occasion. Soit le prix d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie neuve. Le prix de cette Porsche électrique a dégringolé ces derniers mois et les bonnes affaires courent littéralement les rues.

Porsche Taycan

Les Porsche électriques sont clairement d’excellentes voitures électriques. Que ce soit la nouvelle Macan, mais aussi la Taycan, la première voiture électrique du constructeur allemand, commercialisée depuis 2020.

Grande autonomie (500 km WLTP), recharge ultra-rapide (18 minutes pour le 10 à 80 % grâce au 800 volts), confortable (avec les suspensions pneumatiques), technologies embarquées (jusqu’à 4 écrans dans l’habitacle) et design qui ressemble beaucoup à une Porsche 911. La recette de la Porsche Taycan est bonne, et les chiffres de ventes n’ont pas trompé, avec plus de 150 000 exemplaires vendus jusqu’au restylage intervenu en 2025.

Les ventes de Porsche dégringolent

Lors de son lancement, fin 2019, il fallait débourser 86 254 euros pour se payer une Porsche Taycan. Mais attention, la plupart des clients ont dépensé largement plus, pour se payer des options diverses et variées, qui sont souvent de série chez des marques plus grand public. Pour avoir une voiture avec des options confortables pour le quotidien, il fallait plutôt tabler sur 100 000 euros environ.

Mais les ventes de voitures électriques chez Porsche ne sont plus vraiment au beau fixe depuis 2024. La chute est vertigineuse : -50 % pour la Taycan alors que le Macan connaît un début de carrière timide. À tel point que le constructeur s’apprête à relancer des nouveaux modèles en version essence que la feuille de route ne prévoyait qu’en 100 % électrique.

L’une des conséquences : les prix sur le marché de l’occasion dévissent totalement. Il est ainsi possible de trouver des Porsche Taycan d’occasion à moins de 50 000 euros en Europe. Il y a quelques mois, à l’été 2024, aucune annonce n’était disponible sous la barre symbolique des 50 000 euros, et rares étaient les annonces sous la barre des 60 000 euros.

Une baisse de prix de 10 000 euros en quelques mois

Prenons l’exemple sur Auto Scout 24 d’une Porsche Taycan d’avril 2021, avec 59 990 km au compteur et de nombreuses options : elle était affichée à 64 900 euros avant le mois de juin 2024. Elle est désormais toujours en vente, mais à 54 800 euros. Soit 10 000 eurois de baisse en huit mois.

Des voitures récentes et intéressantes

Attention : le prix en France est supérieur aux prix pratiqués dans les autres pays voisins comme la Belgique, l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. Le meilleur moyen est d’utiliser la plateforme Auto Scout. Sur une recherche qui intègre uniquement les Taycan dont le prix est inférieur à 75 000 euros, il y a 618 annonces en Europe dont 25 en France. Le prix de départ est de 48 000 euros en Allemagne contre 57 900 euros en France.

Sur Le Bon Coin, nous trouvons 110 annonces avec un prix inférieur à 75 000 euros en France, et un prix de départ à 50 000 euros.

Nous parlons ici de voitures récentes, de 2020 à 2021, avec des kilométrages tout à fait convenables. Prenons l’exemple d’une Taycan 4S de décembre 2020 avec seulement 21 000 km au compteur vendu pour 49 990 euros en Belgique.

Attention à bien choisir la grande batterie de 93,4 kWh, qui permet d’atteindre les 500 km d’autonomie théorique, et non pas la « petite » batterie de 84 kWh qui se limite à 430 km WLTP.

Cross Turismo : la descente aux enfers ?

Pour se rendre compte un peu plus de la dégringolade des prix, prenons l’exemple de la version Cross Turismo. Une version break surélevée qui est commercialisée depuis fin 2021 avec de nombreux équipements intégrés de série (suspensions pneumatiques, un intérieur cuir partiel, des sièges Confort à réglages électriques sur huit positions, des phares à LED, la climatisation bi-zone, un système audio avec 10 haut-parleurs 150 watts, de la climatisation automatique bi-zone, du hayon arrière automatique, l’alerte de franchissement de ligne avec détection de la signalisation, l’aide au stationnement avant et arrière, le démarrage sans clé et le régulateur/limiteur de vitesse).

À l’époque, cette version Cross Turismo était vendue à partir de 96 454 euros hors options. Désormais, on peut trouver des annonces à partir de 54 900 euros en Italie et Belgique. Pire, certaines annonces sont en ligne depuis de nombreux mois, dont une qui a vu son prix chuter de 65 800 euros à 57 900 euros en quatre mois.

Si on jette un œil aux annonces avec des compteurs kilométriques sous la barre des 100 000 km, on commence à 57 900 euros « seulement » pour une voiture de juillet 2022. Soit une perte de valeur de plus de 40 % en seulement deux ans et demi !

Globalement, les experts annoncent une perte de valeur d’environ 50 % pour une voiture neuve au bout de quatre ans. Pour les Porsche, c’est souvent bien moins, car elles perdent bien moins de valeur. Mais ici, c’est tout l’inverse.

Pourquoi cette dégringolade des prix ?

Plusieurs pistes sont à explorer : la technologie qui a pris un petit coup de vieux avec la commercialisation des versions restylées. Ces dernières consomment largement moins et intègrent des batteries de plus grandes capacité. La recharge est tout aussi rapide, mais l’autonomie grimpe à 643 km. L’intégration de Google (Android) Automotive permet également de rajeunir le système d’infodivertissement.

Porsche Taycan

Mais ce n’est pas la seule raison à cette perte massive de valeur. Commercialement, Porsche a vendu énormément de Taycan, notamment en leasing. Que ce soit à des chefs d’entreprise ou à des cadres dirigeants, pour profiter de la fiscalité avantageuse (bonus écologique et absence de TVS en France par exemple). Des voitures qui se retrouvent désormais toutes sur le marché de l’occasion en même temps, augmentant la concurrence et tirant les prix vers le bas, par manque d’acheteurs, prêts à mettre cette somme dans une voiture électrique d’occasion.

Certaines rumeurs indiquent également que de nombreuses Porsche Taycan ont été vendu avec des méthodes douteuses, pour permettre de faire passer une autre commande sur la haut de la pile. Un genre de vente liée, permettant de commander une version exclusive d’une 911 par exemple en échange de l’achat d’un Taycan.

Le moment idéal pour acheter une Porsche électrique ?

Toutes ces raisons nous font dire que le moment actuel est idéal pour acheter une Porsche Taycan d’occasion. Les prix ne vont pas indéfiniment baisser et commencent à se rapprocher des limites basses, avec environ 50 % de perte de valeur en 4 à 5 ans, ce qui se rapproche des standards de l’automobile grand public. Mais ne soyez pas pressés pour autant : Porsche a vendu en 2023 plus que Taycan que n’importe quelle autre année depuis le début de sa commercialisation. Des voitures qu’on trouvera sûrement sur le marché de l’occasion à tarifs intéressants d’ici un an ou deux. Mais rien ne dit que la côte baissera autant.

Il est donc possible de s’acheter une Porsche Taycan d’occasion pour le prix d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie. À condition d’y passer un peu de temps, car le catalogue d’options du constructeur allemand ne facilite pas la comparaison entre les annonces. À condition également d’être prêt à aller chercher sa voiture à l’étranger, pour bénéficier de choix et de tarifs plus intéressants qu’en France.