Le Porsche Cayenne électrique fera mieux que n’importe quelle voiture électrique sur un point précis

Le Porsche Cayenne va bientôt passer à l’électrique. La marque débute sa campagne de communication avec deux records pour des voitures électriques : un de performance sur une course de côte… et l’autre de remorquage, avec une capacité de 3,5 tonnes.

Porsche Cayenne Electric // Source : Porsche

Après le Taycan et le Macan, Porsche va bientôt accueillir sa troisième voiture électrique : le Cayenne. L’occasion pour la marque d’entamer sa campagne de communication.

Un communiqué de presse nous permet d’en savoir plus, et Porsche est fier d’annoncer un nouveau record dans une course de côte au Royaume-Uni, ainsi qu’une capacité de remorquage inédit pour une voiture électrique.

Jusqu’à 3,5 tonnes

Encore largement camouflé, le Porsche Cayenne Electric (puisque c’est son nom) a ainsi participé à la course de côte de Shelsley Walsh, l’une des plus anciennes épreuves de sport automobile au monde.

Piloté par Gabriela Jílková, pilote de développement pour l’écurie de Formule E, le Cayenne a battu de 4 secondes le précédent record d’un SUV, parcourant les 914 mètres de l’épreuve en 31,28 secondes.

Porsche Cayenne Electric // Source : Porsche

Peut-être plus important pour les propriétaires de Cayenne : le prototype, cette fois-ci conduit par le présentateur britannique Richard Hammond (Top Gear, The Grand Tour, etc), a pu tracter une voiture de collection sur une remorque, l’ensemble titillant les trois tonnes.

Et Porsche d’en profiter pour annoncer une capacité de remorquage allant jusqu’à 3,5 tonnes, identique à celle du Cayenne actuel, disponible en versions thermiques et hybrides rechargeable.

C’est un record pour une voiture électrique : les détenteurs actuels, le BMW iX et le Kia EV9, s’arrêtent à 2,5 tonnes – aux États-Unis, les pick-up comme le Hummer EV ou le Tesla Cybertruck font bien mieux, dépassant parfois les 5 tonnes, mais s’éloignent des modèles « traditionnels » ; sans compter qu’ils ne sont pas vendus en Europe.

Un modèle capital

Deux performances remarquables, que Porsche explique être atteignables grâce à son système de suspensions actives, qui reprend ce qu’on peut trouver sur la Nio ET9, mais aussi le dimensionnement des moteurs ou du refroidissement de la batterie.

Ce Cayenne électrique reposera sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen, qui équipe déjà le Macan, mais aussi les Audi A6 e-tron et Q6 e-tron. De quoi espérer une architecture 800 volts, de quoi limiter la recharge à une vingtaine de minutes, ainsi que des batteries autour des 100 kWh pour une autonomie à la hauteur des espérances des clients. Les cellules cylindriques de Varta pourraient être présentes.

Porsche Cayenne Electric // Source : Porsche

Cette communication très ciblée est là pour une chose : rassurer les clients sur cette version 100 % électrique du Cayenne, l’un des best-sellers de la marque, qu’il a quasiment sauvé à son lancement en 2002. Cette version arrive à une période cruciale pour Porsche, qui a peut-être vu trop grand sur son passage au tout-électrique, et qui rétropédale depuis plusieurs mois à ce sujet.

Une des preuves les plus éclatantes concerne justement ce Cayenne : initialement prévu en 100 % électrique, le grand SUV bénéficiera en parallèle d’une version thermique, qui sera une profonde mise à jour de la version actuelle.

Michael Schätzle, responsable de la gamme Cayenne, précise d’ailleurs dans ce communiqué pourtant dédié à la version électrique : « Pendant une bonne partie de la prochaine décennie, nos clients pourront également faire le choix de modèles hybrides et de versions à moteur thermique ».