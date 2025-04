La voiture électrique la moins chère de Tesla fera l’impasse sur de nombreux équipements : voici tout ce qu’on sait déjà

Quelques mois après son arrivée sur le marché, la nouvelle Tesla Model Y restylée devrait bientôt se décliner en une nouvelle version moins chère. Si elle se fait encore attendre, voilà ce que l’on sait déjà au sujet de cette voiture électrique très attendue.

Tesla Model Y 2025 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

La situation est loin d’être au beau fixe pour Tesla. Et pour cause, le constructeur fait face à une forte baisse de ses immatriculations, et ce depuis 2024 déjà. Cela se poursuit encore en 2025, en raison notamment des prises de position polémiques d’Elon Musk. Ce qui n’empêche pas la firme de continuer sur sa lancée concernant ses projets.

À quand la Model Y plus abordable ?

Cette dernière prévoit notamment de lancer de nouveaux modèles plus abordables, dont la production devrait démarrer au cours du premier semestre 2025. Parmi eux, des versions moins chères de ses Model 3 et Model Y. Si celle-ci aurait été reportée, Elon Musk semble ne pas vouloir confirmer cette information. Mais au fait, que sait-on déjà sur le SUV électrique plus accessible ? Pour mémoire, ce dernier, qui a été restylé un peu plus tôt cette année, démarre actuellement à partir de 44 990 euros et a le droit au bonus écologique en France.

Le site Teslarati nous donne quelques nouvelles informations au sujet de cette nouvelle déclinaison moins onéreuse. Celle-ci est ici connue sous le nom de E80, mais il existe encore quelques petites confusions. En effet, nous avions précédemment évoqué la rumeur disant que cette version porterait le nom de E41. Mais alors, qui dit vrai ? Selon le site chinois ItHome, c’est bien celle-ci qui désignerait la déclinaison abordable. La E80 serait en réalité la surpuissante variante « Performance », même si cela reste encore à confirmer.

Si l’on oublie cette petite confusion, Teslarati nous apporte de nombreuses informations intéressantes au sujet de cette nouvelle alternative. Cette dernière aurait le droit à une petite batterie dont la capacité serait comprise entre 50 et 55 kWh. Pour l’heure, rien n’a été dit au sujet de l’autonomie, qui est annoncée à 500 kilomètres WLTP dans sa version Propulsion standard. Sera-t-elle revue à la baisse ? Il se pourrait que non, si le constructeur conserve la même stratégie que pour sa nouvelle Model 3 abordable, disponible au Mexique, ou que la nouvelle version moins chère du Cybertruck.

Une dotation réduite

En effet, pour être moins cher, le SUV électrique va logiquement devoir faire l’impasse sur certains équipements. Et cela devrait logiquement contribuer à réduire son poids, et donc sa consommation. Un cercle vertueux qui se répercutera sur l’autonomie du véhicule. Il se dit que cette variante aurait notamment le droit à des roues plus petites, et à un simple vitrage. Ce qui aura indéniablement un impact sur le confort des occupants, avec une isolation acoustique et thermique qui sera évidemment impactée.

À bord, la dotation serait logiquement moins généreuse. La Model Y « abordable » ferait l’impasse sur l’écran à l’arrière et elle aurait deux fois moins de haut-parleurs que les autres versions. De plus, l’éclairage d’ambiance n’aurait plus le droit qu’à une seule couleur, tandis que les sièges seraient en tissu, sans chauffage ni ventilation. Pour finir, le coffre ne serait plus motorisé mais manuel, et le toit serait moins bien isolé également. Mais il faudra encore attendre un peu avant de tout savoir au sujet de cette version.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Celle-ci sera produite sur les mêmes chaînes de production que le reste de la gamme à Shanghai, et devrait l’être dans les usines américaines et celle de Berlin. Ainsi, la Model Y abordable devrait toujours avoir le droit au bonus écologique en France.

Attendue « entre le second semestre 2025 et courant 2026 », cette déclinaison reste encore bien secrète. Les médias chinois évoquent une fourchette assez large entre 150 000 et 210 000 yuans, soit entre 18 100 et 25 300 euros – à comparer avec les 263 500 yuans demandés pour la version de base.

Si on reprend le même pourcentage de variation, le Model Y « premier prix » devrait coûter entre 30 000 et 36 000 euros en Europe, même si le SUV n’est pas soumis aux droits de douane en hausse grâce à sa production en Allemagne.