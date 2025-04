Tesla lance un Cybertruck moins cher et avec plus d’autonomie

Un an et demi après son lancement, Tesla a du nouveau pour le Cybertruck. La plus radicale des voitures électriques reçoit une déclinaison Grande Autonomie Propulsion. Et s’il perd la transmission intégrale, essentielle à un tout-terrain, il gagne en autonomie !

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Le Tesla Cybertruck est un véhicule qui divise autant qu’il fait parler de lui. Le premier pick-up de la marque américaine affiche un style moderne mais clivant, et surtout adopte une motorisation électrique face à une clientèle souvent très conservatrice.

Et le Tesla Cybertruck s’en sort mal. Alors qu’Elon Musk espérait en vendre 250 000 exemplaires par an, seulement 40 000 unités ont trouvé preneur en 2024, selon les informations rapportées par Forbes.

Pour tenter de contrer cet échec, Tesla lance une nouvelle version du Cybertruck, plus autonome, mais surtout moins chère.

Plus d’autonomie

Une nouvelle version du Tesla Cybertruck vient de faire son apparition sur le site du constructeur aux USA. Après la version survoltée Cyberbeast et la version All-Wheel Drive (transmission intégrale), voici la version Long Range (Grande Autonomie).

Celle-ci se caractérise par l’absence de moteur à l’avant, annulant ainsi la présence de la transmission intégrale, pourtant considérée comme un argument essentiel pour un tout-terrain. Mais en réalité, aux États-Unis, la plupart des modèles de pick-up existent en version d’entrée de gamme à propulsion. Les pick-up sont avant tout des utilitaires, pas nécessairement des franchisseurs.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

En perdant ce moteur avant, l’autonomie atteint 563 km (estimée selon le cycle américain EPA), soit une cinquantaine de kilomètres supplémentaires par rapport aux 514 km de la version AWD, également en cycle EPA.

Cette hausse de l’autonomie s’explique également par le gain de poids : cette version à propulsion pèse 2 775 kg, contre 3 009 kg pour la déclinaison à transmission intégrale. La capacité de remorquage du Long Range est de 3 402 kg, contre 4 989 kg pour l’AWD.

Certains équipements absents pour réduire le prix

La garde au sol plus basse, de 243 mm, laisse penser que la suspension pneumatique est absente. On remarque aussi des jantes avec des enjoliveurs noirs de 18 pouces. À l’intérieur, une sellerie tissu, une sono moins performante et plus d’écran à l’arrière.

L’absence du second moteur et l’équipement en baisse permet d’afficher un prix à partir de 69 990 dollars (environ 61 700 euros), soit 10 000 dollars de moins que le All Wheel Drive. Selon Electrek, Tesla avait pour projet de baisser le prix de son Cybertruck aux environs de 61 000 dollars, contre 72 490 dollars actuellement.

Tesla annonce une livraison des premiers Cybertruck Long Range à partir de juin 2025. En revanche, la marque entend également le lancer au Moyen-Orient « fin 2025 », comme l’attestent les sites web locaux. Tesla passe donc à l’offensive, non seulement en présentant une nouvelle version qui pourrait arriver aux États-Unis et au Canada, mais aussi en voulant conquérir un autre grand marché du pick-up.