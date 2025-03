Tesla lance un rappel massif de ses Cybertruck, et cette fois-ci, c’est un « vrai rappel »

Tesla vient de lancer le rappel d’environ 46 000 Cybertruck en raison d’un panneau de carrosserie extérieur en acier sur le côté du pare-brise qui peut se décoller. Évidemment, un passage en atelier est nécessaire.

Le temps passe et la tempête ne semble pas se calmer pour Tesla. Entre les ventes en baisse, les frasques de son PDG Elon Musk, les dégradations des showrooms en guise de protestation quant aux positions politiques du dirigeant, ou encore les problèmes sociaux rencontrés par la marque au sein de sa Gigafactory de Berlin, Tesla a connu des jours meilleurs.

À cela s’ajoute aussi les habituels rappels, et généralement, quand rappel il y a, Tesla envoie une mise à jour. Mais dans le cas du Cybertruck qui nous intéresse aujourd’hui, c’est impossible, puisque le problème est bel et bien physique.

Un problème de colle à l’origine du rappel

Tesla a ainsi annoncé le rappel de 46 096 exemplaires de son pick-up électrique en raison d’un problème lié à la fixation de certains panneaux de carrosserie. Selon l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA), les panneaux en acier inoxydable risquent de se détacher à cause d’une défaillance de l’adhésif employé.

Ce rappel concerne la totalité des Cybertruck produits depuis le lancement de leur fabrication commerciale en novembre 2023, et plus précisément entre le 13 novembre 2023 et le 27 février 2025.

Tesla a été alerté d’un problème potentiel le 7 janvier 2025. Après une enquête approfondie, le constructeur a identifié une faiblesse dans l’adhésif utilisé pour fixer les panneaux en acier inoxydable. Ce matériau, exposé aux conditions environnementales, pourrait perdre de son adhérence et provoquer le détachement des panneaux. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la carrosserie du Cybertruck est exposé à quelques soucis.

Pour remédier à ce problème, Tesla a décidé de remplacer l’adhésif par une version plus résistante, complétée par un renfort soudé et riveté à la structure du véhicule. Ce correctif doit être intégré à la chaîne d’assemblage dès le 21 mars. Les modèles non encore livrés seront ajustés avant leur remise aux propriétaires.

Au 14 mars, Tesla avait reçu 151 demandes de couverture de garantie liées à ce problème. Toutefois, aucun accident, blessure ou décès n’a été recensé en relation avec ce défaut.

Des rappels répétés pour le Cybertruck

Ce rappel s’ajoute à d’autres campagnes de rappels ayant déjà touché le Cybertruck. En juin 2024, un défaut concernant l’habillage de la benne de transport avait été signalé, celui-ci risquant de se détacher.

Quelques mois plus tard, en novembre 2024, Tesla avait dû rappeler certains modèles en raison d’une défaillance mécanique pouvant entraîner une perte de puissance.