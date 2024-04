Enfin un vrai rappel Tesla : 3 878 Cybertruck en raison d’un risque d’accélération involontaire

Tesla fait face à un réel problème : le rappel de 3 878 Cybertrucks en raison d'un risque d'accélération involontaire.

Les rappels de véhicules sont généralement des « faux » rappels, où une mise à jour logicielle à distance suffit à corriger le problème identifié. Cependant, cette fois-ci, il s’agit d’un réel problème qui nécessite une intervention physique sur les véhicules concernés.

Pour aller plus loin

Tesla et les millions de rappels : la vérité derrière les gros titres

Un problème potentiellement dangereux

Tesla a annoncé le rappel d’environ 4000 Cybertruck en raison d’un problème potentiellement dangereux avec la pédale d’accélérateur. En effet, la pédale d’accélérateur pourrait se détacher et se coincer dans les panneaux intérieurs, ce qui pourrait provoquer une accélération involontaire du véhicule. Ainsi, les propriétaires des 3 878 Cybertruck concernés devront faire réparer ou remplacer leur pédale d’accélérateur.

La demande provient de la NHTSA, ou National Highway Traffic Safety Administration, l’autorité américaine de sécurité automobile. C’est elle qui a annoncé ce rappel de Cybertruck, mettant en lumière le problème de la pédale d’accélérateur.

Pour rappel, le pick-up électrique Cybertruck n’est livré que depuis la fin de l’année dernière, soit avec deux ans de retard en raison de problèmes de production et de pénuries de batteries, ainsi que divers problèmes de conception. Ce rappel est donc un coup dur pour Tesla, qui doit maintenant faire face à un problème réel et potentiellement dangereux sur l’un de ses modèles les plus récents.

Un énième problème

En plus du rappel de ses Cybertruck, Tesla est confrontée à d’autres problèmes qui mettent à rude épreuve sa capacité à rebondir. Après des résultats financiers décevants au premier trimestre 2024, la société a pris la décision de licencier 10 % de son personnel. Cette annonce intervient alors que Tesla n’a pas atteint les objectifs de ventes visés au premier trimestre 2024.