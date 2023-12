Tesla et les millions de rappels : la vérité derrière les gros titres

On en a beaucoup entendu parler : Tesla rappelle 2 millions de voitures. Mais attendez, ce n'est pas ce que vous pensez. En réalité, Tesla n'a pas demandé à tout le monde de ramener sa voiture au garage. Justement, les chiffres de la NHTSA montrent à quel point les « vrais » rappels sont rares chez Tesla.

Récemment, Tesla a été au centre (encore une fois) de l’actualité automobile avec l’annonce d’un rappel de 2 millions de véhicules. Cependant, il est crucial de comprendre ce que signifie réellement un « rappel » dans ce contexte. Contrairement à ce que le terme pourrait suggérer, il ne s’agissait pas d’un retour physique des voitures en atelier. En effet, la plupart des cas récents impliquant Tesla relèvent de mises à jour logicielles à distance, conformément aux régulations de la NHTSA, l’Administration Nationale de la Sécurité du Trafic Routier aux États-Unis. Cette agence gouvernementale veille à la sécurité des véhicules sur les routes américaines, examinant et imposant des normes strictes.

Une comparaison révélatrice

Pour mettre en perspective, un regard sur les données de la NHTSA pour 2023 indique que Tesla a fait l’objet de 13 rappels. Ça semble beaucoup ? Pas tant que ça. Comparez avec d’autres gros noms de l’auto : Volkswagen avec 18 rappels, Mercedes et ses 27, BMW à 29, Chrysler qui grimpe à 45, et Ford en tête avec 54.

Tout ça, c’est pour le marché américain. Ce qui est fou, c’est que malgré ces chiffres, beaucoup ont l’impression que Tesla est le cancre de la classe. Pas vraiment juste, hein ?

Les avantages de la technologie OTA

Maintenant, parlons des fameuses mises à jour OTA (Over The Air). Sur les 2,1 millions de voitures Tesla « rappelées », seulement 21 455 avaient vraiment besoin de passer par l’atelier. C’est quoi ça en pourcentage ? À peine 1 % ! Le reste, c’est juste une mise à jour logicielle envoyée depuis les bureaux de Tesla. Grâce à ça, ils économisent beaucoup d’argent et de temps. Plus besoin de gérer le retour de millions de voitures, de changer des pièces, rien de tout ça. Un clic, et c’est réglé.

En gros, la prochaine fois que vous entendez parler de rappel chez Tesla, gardez en tête que c’est probablement juste une petite mise à jour. Pas de panique, pas de grand retour en atelier. C’est ça, la magie de la technologie OTA, comme sur nos smartphones.