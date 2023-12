Tesla obligé de “rappeler” 2 millions de voitures à cause d’une fonction potentiellement dangereuse

Comme souvent avec les campagnes de rappel et les voitures électriques Tesla, il n'y a pas besoin d'aller en concession pour "réparer" le problème. Une simple mise à jour à distance (OTA) règlera le problème de sécurité mis en avant par les régulateurs américains. Cette fois encore, c'est l'Autopilot qui est en cause, avec un "rappel" de 2 millions de véhicules.

Tesla est un grand habitué des rappels en tous genres. Un rappel physique cet été pour résoudre un soucié lié aux caméras, un autre lié aux ceintures de sécurité l’année dernière, mais la plupart des rappels n’en sont en réalité pas un du tout, comme nous l’avons déjà rapporté.

Aujourd’hui, il s’agit encore une fois d’un rappel qui n’en est pas vraiment un, puisqu’une mise à jour à distance (2023.44.30) commence d’ores et déjà à être déployée pour se conformer aux décisions des régulateurs américains.

Un Autopilot trop permissif ?

Les conducteurs de Tesla connaissent bien l’Autopilot, cette combinaison de régulateur de vitesse adaptatif et de maintien actif dans la voie, permettant une conduite semi-autonome de niveau 2. Plusieurs fois par minute, si vous n’êtes pas attentifs à la route ou que vous n’avez pas vos mains sur le volant, le véhicule vous alertera visuellement, puis de manière audible, sur le fait qu’il faut rester attentif.

Si vous ne tenez pas compte de ces différentes alertes, l’Autopilot se désactivera, et si vous réitérez, il ne sera plus possible de l’enclencher pour le restant du trajet. Malgré tout, ceci ne semblait pas suffire pour la NHTSA (agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière), qui a demandé à Tesla de revoir sa copie.

La firme d’Elon Musk précise alors ce qui va être inclus dans la mise à jour attendue promptement :

La mise à jour intégrera des contrôles et des alertes supplémentaires à ceux déjà existants sur les véhicules concernés pour encourager davantage le conducteur à adhérer à sa responsabilité de conduite continue chaque fois que l’assistance au maintien de cap est activée, ce qui implique de garder les mains sur le volant et de prêter attention à la route. En fonction du matériel du véhicule, les contrôles supplémentaires incluront, entre autres, l’augmentation de la proéminence des alertes visuelles sur l’interface utilisateur, la simplification de l’engagement et du désengagement de l’assistance au maintien de cap, des contrôles supplémentaires lors de l’activation de l’assistance au maintien de cap et lors de l’utilisation de la fonction en dehors des autoroutes à accès contrôlé et à l’approche de panneaux de signalisation, et suspension éventuelle de l’utilisation de l’assistance au maintien de cap si le conducteur ne parvient pas à démontrer de manière répétée une responsabilité de conduite continue et soutenue pendant que la fonction est activée.

Dit plus simplement, nous pouvons nous attendre à ce que les alertes liées à l’utilisation de l’Autopilot soient plus fréquentes et plus marquées lorsque le conducteur n’est pas attentif à la route. La caméra intérieure ainsi que des capteurs de couple sur le volant permettent aujourd’hui de vérifier que la personne derrière le volant est bien attentive.

En plus de cela, lorsque l’on engage l’Autopilot, un message est affiché à l’écran demandant au conducteur de garder les mains sur le volant. Il semblerait que ce message soit amené à changer si l’on en croit le texte proposé par Tesla expliquant le contenu de la mise à jour.

Nous ne manquerons pas de le savoir rapidement, puisque la mise à jour commence déjà à être déployée sur l’ensemble des voitures électriques du constructeur. Pour rappel, l’Autopilot de Tesla est toujours une fonction bêta, qui n’est pas activée par défaut lors de la livraison des véhicules. Il revient au conducteur d’aller fouiller dans les menus sur l’écran central pour activer l’assistance au maintien de cap, après avoir lu et accepté les conditions d’utilisation.