Tesla Model 3 : un rappel physique exceptionnel lié à la sécurité pour 24 000 voitures

Connue pour résoudre la plupart des défaillances via des mises à jour à distance, Tesla est contrainte d'organiser une vaste campagne de rappel physique. Au total, 24 000 Model 3 sont concernées, uniquement aux États-Unis pour le moment.

Avec le développement des mises à jour OTA à distance, il est de plus en plus facile pour les constructeurs automobiles d’améliorer leurs véhicules ou de corriger des petits soucis. Tesla est notamment passé maître de cette pratique, alors qu’elle fait partie des premières marques à avoir proposé cette technologie.

Comme le détaille un graphique publié sur Twitter par le compte Stock Talk Weekly, la marque américaine fait partie des moins concernées par les rappels aux États-Unis. Et dans la plupart des cas, ceux-ci sont résolus grâce à une simple mise à jour over-the-air. C’est notamment le cas du problème de sécurité lié aux fenêtres pour lequel la NHTSA, équivalent de notre sécurité routière française, demandait un rappel. Une simple modification logicielle avait suffit à régler le souci.

Néanmoins, il arrive tout de même que Tesla doive aussi procéder à des rappels physiques pour des défaillances nécessitant de vraies réparations. La dernière fois remonte alors au mois d’avril dernier, où la Commission européenne ordonnait le rappel de Tesla Model S produites entre 2014 et 2021.

A headline is circulating this morning that Tesla $TSLA is recalling 1.1 million vehicles. This is typical NHTSA FUD.

Tesla said it will perform an over-the-air software update to solve the issue with the automatic window reversal system.

This is *not* a physical recall. pic.twitter.com/56Z8c3SMpl

— Stock Talk Weekly (@stocktalkweekly) September 22, 2022