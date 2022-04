La Commission européenne ordonne des rappels de Tesla Model 3 et S : comment vérifier si sa voiture est concernée

Rappel de Tesla Model 3 et S… on vous explique de quoi il s'agit et comment vérifier si sa voiture est concernée !

En fin de semaine dernière, la Commission européenne a ordonné le rappel de voitures Tesla produites depuis 2014. Ce rappel sur le site de la Commission « Safety Gate » a été repris en France par le site gouvernemental « Rappel conso », il concerne un problème précis :

À grande vitesse, l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entraîner des fractures de contrainte le long de la gâche de loquet du capot et sa séparation du capot, provoquant l’ouverture du capot. Cela entrave la vision des conducteurs, ce qui augmente le risque d’accident.

Concrètement, l’air qui s’infiltre dans la voiture pourrait se retrouver dans l’ouverture du capot au niveau du crochet de fermeture, ce dernier peut alors s’ouvrir en plein trajet à cause des vibrations, obstruant la vision du conducteur. Si cette panne survient sur une route à grande vitesse, le risque d’accident est très élevé. A priori, le problème concerne d’anciens modèles, il s’agit des Model S et Model 3, celles produites avant 2021.

Notez qu’un ancien rappel concernait un mauvais alignement du loquet du frunk (le coffre avant), on ne parle pas ici du même problème.

Comment vérifier si sa voiture est concernée ?

Ce rappel couvre les années de production 2014-2021, vous pouvez vérifier si votre voiture est concernée grâce au site de Tesla en vous munissant du numéro VIN sur le site de Tesla directement. Nous vous conseillons de patienter quelques jours avant de faire la vérification manuelle, le temps que Tesla mette à jour sa base de données pour bien identifier les modèles liés à ce problème précis.

Notez que dans l’Union Européenne, les rappels n’ont pas de date d’expiration.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.