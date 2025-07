« Nous sommes au plus bas » : les ventes de Tesla dégringolent mais Elon Musk ne voit pas le problème

Tesla affiche des ventes en forte baisse au cours du 2ème trimestre 2025. Le constructeur pourrait subir un recul de ses immatriculations annuelles pour la seconde fois consécutive.

Source : Tesla

Rares sont les constructeurs qui sont à la fête en ce moment. Car la crise qui touche de plein fouet l’industrie automobile n’épargne personne, ou presque. C’est notamment le cas de Tesla, qui se trouve dans une situation particulièrement difficile depuis plusieurs mois déjà. Et tout porte à croire que c’est encore loin d’être terminé.

Des ventes en chute libre

Pour la première fois, le constructeur américain avait subi un recul de ses ventes sur l’ensemble de l’année 2024. Et voilà qu’au mois d’avril, il s’était fait dépasser par son grand rival, BYD, qui devenait le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Depuis, la descente aux enfers de Tesla se poursuit, comme le confirme le site américain Bloomberg. Ce dernier confirme que le constructeur basé au Texas a encore vu ses ventes chuter, de l’ordre de 13 % au cours du 2ème trimestre 2025.

La firme dirigée par Elon Musk a livré 384 122 voitures électriques dans le monde sur cette période, selon son dernier communiqué et en a produit 396 835.

A titre de comparaison, sur la même période, BYD a vendu 606 993 voitures électriques.

Ce qui inquiète évidemment les investisseurs. Même s’ils s’attendaient à une chute encore plus drastique, de plus de 20 %. Cependant, l’heure n’est pas aux réjouissances, bien au contraire. Car comme l’explique Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, « nous sommes au plus bas ici ». Une déclaration qui exprime bien la situation subie par Tesla. Ses actions sont en baisse de 22 % depuis le début de l’année 2025.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Malheureusement, rien n’indique que les choses s’amélioreront dans le futur, bien au contraire. Car désormais, la plupart des analystes s’attendent à ce que la marque enregistre une deuxième baisse annuelle consécutive de ses ventes. Selon les estimations, Tesla ne devrait vendre que 1,66 million de véhicules électriques en 2025, contre 1,79 million en 2024. Un chiffre déjà en baisse par rapport aux 1,80 million écoulées en 2023. D’ailleurs, la marque était revenue sur sa prédiction indiquant que le secteur automobile retrouverait sa croissance.

De plus, si le constructeur avait promis l’arrivée d’une voiture plus abordable, ce projet avait finalement été abandonné. Cela au profit du Cybercab, tandis que la Model 2 ne devrait pas voir le jour. Or, cette auto aurait pu considérablement aider Tesla à reprendre du poil de la bête, comme l’explique Ben Kallo , un analyste de Baird. Ce dernier rappelle qu’ « aucune mention du véhicule le plus abordable n’a été faite et nous pensons que cela pourrait être nécessaire pour revenir à la croissance du volume ».

Pas de problèmes pour Elon Musk

Mais qu’en pense le patron de la marque ? Et bien pour ce dernier, il ne semble y avoir aucun souci. Interrogé lors d’un forum économique au Qatar, ce dernier indique que « les chiffres de vente sont actuellement solides et nous ne voyons aucun problème avec la demande ». Elon Musk est-il réellement dans le déni ? A vrai dire, il est bien possible qu’il surestime surtout la demande, puisque Tesla a produit 25 000 véhicules de plus qu’elle n’en n’a livré.

Cependant, si la marque ne faisait même pas partie du top 10 des ventes en France en mai, la situation s’est un peu améliorée. En juin, la Model Y a repris sa place de leader, alors qu’elle est désormais éligible au bonus écologique. Mais à l’échelle européenne, la situation est plus compliquée. Si le SUV reste sur la plus haute marche du podium en mai, la marque est loin derrière Volkswagen et désormais Skoda. A tel point que le PDG de la marque a décidé d’agir.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Ce dernier a va prendre les rênes de la supervision des activités automobiles de l’entreprise. Les opérations de ventes aux Etats-Unis et en Europe seront désormais gérées par Tom Zhu, vice-président senior de l’entreprise. Ce dernier est basé en Chine et connaît donc bien ce marché, qui produit de plus en plus de rivales pour la marque américaine. C’est d’ailleurs la concurrence venue de l’Empire du Milieu qui fait du mal à la firme, de même bien sûr que le comportement d’Elon Musk.