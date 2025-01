Tesla trébuche, mais reste numéro 1 mondial de la voiture électrique avec un écart infime sur BYD

Avec plus de 1,7 million de voitures électriques vendues en 2024, Tesla conserve sa place de leader mondial. Mais si la firme américaine dépasse toujours son rival chinois BYD, elle affiche pour la première fois de son histoire des ventes en baisse par rapport l’année précédente.

Tesla Model 3

L’année 2024 vient tout juste de s’achever, et l’heure est évidemment au bilan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour tous les constructeurs, alors que l’industrie automobile traverse actuellement une grande crise. En pleine mutation, cette dernière subit de plein fouet une forte baisse de ventes, partout dans le monde.

Tesla, toujours leader

Certes, c’est tout particulièrement le cas des voitures électriques, mais ces dernières ne sont pas les seules responsables de cette situation compliquée. Si aucun constructeur n’est sorti indemne, tous ne sont cependant pas logés à la même enseigne. Citons par exemple les récents déboires de Volkswagen, en proie à un plan social XXL, ou Nissan, en fâcheuse posture.

Quid de Tesla ? La firme avait déjà laissé entrevoir une fin d’année encourageante lors de la publication de ses résultats pour le 3ᵉ trimestre 2024, et annonce désormais ceux du 4ᵉ dans un communiqué de presse, c’est-à-dire entre octobre et décembre.

Pas moins de 495 570 autos ont été livrées sur cette période, pour 459 445 unités produites – il y a donc eu du ménage dans le stock. Et sans grande surprise, le succès de Tesla est notamment porté par les ventes des Model 3 et Model Y, qui ont totalisé à eux seuls 471 930 immatriculations dans le monde en fin d’année dernière, soit 95 % des livraisons. Le reste de la gamme (comprendre les Model S, Model X et Cybertruck) a totalisé seulement 23 640 ventes.

Des chiffres très inégaux, que l’on retrouve également sur les résultats de l’année complète. Ainsi, Tesla a livré un total de 1 789 226 voitures électriques entre janvier et décembre. Cependant, une écrasante majorité étaient des exemplaires de la berline compacte et du SUV, qui sera bientôt restylé. À eux deux, ils ont représenté pas moins de 1 704 093 immatriculations, contre seulement 85 133 pour le reste du catalogue.

Cela prouve une nouvelle fois le succès des Model 3 et Model Y, qui ont notamment contribué à rendre la marque rentable. Mais si les résultats de 2024 lui ont permis de rester légèrement devant son rival chinois BYD, tout n’est pas rose pour autant non plus. C’est même plutôt le contraire pour Tesla.

Des résultats en demi-teinte

Si les chiffres annoncés par la firme d’Elon Musk sont supérieurs à ceux de son concurrent venu de Shenzhen, ils n’ont pas de quoi réjouir pour autant. Car Tesla affiche, pour la première fois de son histoire, une baisse de ses immatriculations par rapport à l’an dernier. On se rappelle que le constructeur américain avait écoulé 1 808 581 voitures en 2023, ce qui correspond à une chute de 1,07 % en un an. Rien de grave bien sûr, mais le signe est là.

Car cette situation pourrait se poursuivre en 2025, en raison de la concurrence toujours plus forte des constructeurs chinois, des prises de position contestées d’Elon Musk et d’une gamme moins attractive qu’auparavant. Sur ce dernier point, peut-être que le Model Y restylé pourrait redynamiser les ventes du SUV, tandis qu’un mystérieux modèle, censé être plus abordable, devrait également arriver en cours d’année.

Tesla Model Y

Heureusement, et malgré des ventes tout de même en baisse, notamment en Europe, le Model Y continue de cartonner et assure une certaine stabilité à la marque. Ainsi, le SUV est resté la voiture électrique la plus vendue en France sur l’ensemble de l’année 2024. Cependant, la concurrence, notamment tricolore, est de plus en plus rude, comme prouve le succès de la nouvelle Renault 5 E-Tech. La citadine était sur les talons de Tesla au mois de décembre en France, et elle pourrait bien dépasser la firme américaine sous peu.

Ventes mondiales des leaders de la voiture électrique en 2024

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2024 300 114 369 783 136 400 2ème trimestre 2024 426 039 422 405 180 800 3ème trimestre 2024 443 426 462 890 189 400 4ème trimestre 2024 595 413 495 570 Cumul 2024 1 764 992 1 789,226 506 600