« 12 à 14 mois pour survivre » : la situation est très tendue chez Nissan

Alors que Nissan traverse une grave crise, la situation serait encore plus délicate que l’on penserait. Selon un cadre, la marque n’aurait plus que 12 à 14 mois pour survivre, tandis qu’elle recherche désormais des soutiens financiers.

Le marché automobile traverse actuellement une véritable zone de turbulences, avec des ventes globales en chute libre. Et si c’est aussi le cas des voitures électriques, elles ne sont pas les seules responsables de cette situation, qui menace de nombreux constructeurs.

Nissan pourrait disparaître

On pense par exemple à Volkswagen, qui a récemment dévoilé un plan draconien pour sortir la tête de l’eau, ou encore à Ford, qui va procéder à de nombreux licenciements. Mais une autre marque est également en grande difficulté. Il s’agit de Nissan, qui envisage de son côté de supprimer pas moins de 9 000 emplois au cours des prochains mois. Subissant de plein fouet la baisse de la demande, la firme nippone va aussi réduire sa production de 20 %.

Mais si l’on savait sa situation très tenue, on ne se doutait pas que son existence même était menacée. Ce serait pourtant bel et bien le cas, tout du moins selon les déclarations très alarmantes d’un haut responsable de la marque. Cité par le Financial Times, ce dernier a tenu à rester anonyme, et explique que Nissan « n’a qu’entre douze et quatorze moins pour assurer sa survie ». Voilà qui a au moins le mérite d’être particulièrement clair.

Teasing de la Nissan Micra électrique

Pour l’heure, le directeur général, Makoto Uchida n’a pas réagi à ces propos, qui ont été tenus après l’annonce des mesures drastiques prises pour le constructeur. Toujours selon le cadre à l’origine de cette déclaration, Nissan va désormais devoir « générer du cash au Japon et aux Etats-Unis », sans quoi elle pourrait tout simplement finir par disparaître. L’une des solutions pour éviter cela serait alors de trouver un investisseur majeur pour l’aider à redresser la barre.

Il ne s’agira très probablement pas de Renault, qui a réduit sa participation de 46 à 40 %. Les deux marques collaboreront cependant dans le développement de la nouvelle Micra électrique, qui reprendra la base de la R5 E-Tech. Mais qui pourrait venir en aide à la firme nippone, dont le siège se situe à Yokohama, à quelques kilomètres de Tokyo ? Son salut pourrait en fait venir de l’un de ses plus grands concurrents.

Un rachat par Honda ?

En effet, la rumeur enfle sur le fait que Honda pourrait tout simplement sauver Nissan et l’empêcher de sombrer une bonne fois pour toutes. Comment ? Tout simplement en prenant une participation majoritaire, et donc en mettant une grosse somme sur la table. Une idée qui n’a rien de farfelue, bien au contraire, puisque les deux marques ont déjà récemment mis en place un partenariat incluant également Mitsubishi. Celui-ci porte sur le développement de futures voitures électriques, avec des partages de technologies.

Et il faut se rappeler des prédictions de Carlos Ghosn, ancien patron de l’Alliance Renault-Nissan. Un peu plus tôt cette année, lors de l’annonce du partenariat entre les trois constructeurs, ce dernier avait expliqué qu’il pourrait en fait s’agir d’une fusion déguisée, voire d’une discrète prise de pouvoir de la part de Honda. Il semblerait que l’ancien homme d’affaires ait vu juste, même si rien n’a encore été confirmé pour le moment par les principaux intéressés. Il se dit également que Renault pourrait vendre ses actions Nissan à la marque japonaise.

Ce qui ne serait « que positif » pour la firme au losange selon le cadre cité un peu plus haut. En attendant, le constructeur nippon a pour priorité de diminuer ses dépenses, avec la mise en place de diverses mesures. Le but ? « Réduire les frais de vente, généraux et administratifs, le coût des produits ». La transformation de l’usine de Sunderland en site de production de batteries, qui nécessite un investissement de 3,5 milliards d’euros, pourrait quant à elle être menacée.