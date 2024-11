9000 licenciements à venir chez Nissan : la crise qui frappe l’automobile fait très mal

Nissan traverse actuellement une situation de crise, alors que les ventes sont en forte baisse en raison notamment de la concurrence chinoise. Désormais, la firme japonaise envisage de réduire sa production et va licencier pas moins de 9 000 salariés.

Le marché automobile n’est pas au mieux de sa forme, c’est le moins que l’on puisse dire. Les ventes de voitures électriques sont en forte baisse en Europe et en France. Mais cette motorisation n’est pas pour autant responsable de l’entièreté de la situation globale au sein de l’industrie automobile,

Nissan est en crise

Si tous ne sont pas logés à la même enseigne, aucun n’est réellement épargné. On pense notamment à Volkswagen, qui a récemment annoncé un nouveau plan pour se remettre à flot. Mais c’est également le cas de Nissan, qui traverse une zone de turbulences depuis plusieurs mois. La firme basée à Yokohama, au sud de Tokyo, subit de plein fouet une importante baisse de ses ventes, tout particulièrement aux États-Unis et en Chine avec une chute respective de 2,3 et 13 % en un an.

Dans un communiqué tout juste publié, la firme confirme une dégringolade de son chiffre d’affaires de 5 %, affiché à 2 986 milliards de yens, ce qui équivaut à 18 milliards d’euros selon le taux de change actuel. L’entreprise accuse une perte de 9,3 milliards de yens, soit environ 56 millions d’euros sur l’ensemble du 2e trimestre. En revanche, elle ne donne pas de détails sur les ventes de voitures électriques, qui devraient logiquement aussi être en baisse, suivant la tendance globale.

Pour rappel, la gamme zéro-émission (à l’échappement) du constructeur est assez restreinte en France pour le moment, ce dernier misant notamment sur son Ariya qui nous avait convaincus lors de notre essai. Alors que le marché global est en berne, Nissan n’est logiquement pas épargné. Et la firme va devoir prendre des mesures drastiques pour changer cela, alors qu’elle a révisé ses prévisions avec un chiffre d’affaires annuel de 12 700 milliards de yens, dont 14 000 milliards prévus jusqu’à présent.

L’entreprise affiche une marge en baisse de 5,1 points, passant de 5,6 % l’an dernier à seulement 0,5 % durant la première moitié de 2024. À titre de comparaison, Tesla engrange 10,8 % de bénéfices sur chaque voiture vendue. Autant dire que la situation est critique pour la firme japonaise, qui a annoncé la suppression de 9 000 emplois au cours des prochains mois. L’objectif numéro 1 : réduire les coûts fixes de 300 milliards de yens pour l’exercice 2024-2025.

Des mesures drastiques

Les coûts variables devront quant à eux être réduits de 100 milliards de yens selon le communiqué. Pour y arriver, plusieurs pistes sont envisagées, en plus des licenciements. D’abord, Nissan prévoit de réduire de 20 % la cadence de production, mais il va également mettre en œuvre « diverses mesures pour réduire les frais de vente, généraux et administratifs, le coût des produits, rationaliser son portefeuille d’actifs et donner la priorité aux dépenses d’investissement et aux investissements dans la recherche ».

Qu’en sera-t-il de l’investissement de 3,5 milliards d’euros pour transformer l’usine historique de Sunderland afin de produire des batteries pour ses voitures électriques ? Ce dernier pourrait logiquement être menacé, mais rien n’a encore été confirmé pour le moment. De plus, le patron de Nissan, Makoto Uchida n’a pas confirmé quels sites seraient concernés par la baisse de la production. Il a également souligné que la firme prévoit d’accroître ses partenariats avec Honda, Mitsubishi et Renault.

Cela devrait notamment se concrétiser par le lancement de nouveaux modèles, dont une citadine électrique qui reprendra la base de la R5 E-Tech, mais pas seulement. Il y a quelques jours, nous apprenions aussi que le constructeur japonais va travailler avec la marque au losange pour concevoir une cousine de sa future Twingo électrique à moins de 20 000 euros. Mais elle ne devrait pas voir le jour avant 2026, au moins, date de lancement de la citadine tricolore.