Une voiture électrique à moins de 20 000 € devrait bientôt arriver chez Nissan grâce à Renault

Après Renault avec sa Twingo, c’est désormais au tour de Nissan de travailler sur une citadine électrique abordable, affichée à moins de 20 000 euros. Cette dernière sera développée par Ampere, la filiale du groupe Renault dédiée à la voiture électrique. Et voilà ce que l’on sait déjà.

Concept Nissan 20-23

Si certains constructeurs comme Ford et Volvo ont assoupli leurs objectifs d’électrification, toutes les voitures vendues en Europe en 2035 devront être 100 % électriques. Et Nissan ne fait évidemment pas exception à cette règle dictée par Bruxelles.

Une citadine sur base de Renault Twingo

La firme japonaise est heureusement déjà bien avancée, puisqu’elle commercialise notamment son Ariya, que nous avions pu essayer. Mais elle ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, alors qu’elle prévoit notamment de lancer une remplaçante électrique de sa Micra, qui pourrait en fait être une cousine de la nouvelle Renault 5 E-Tech. L’an dernier, Nissan avait également levé le voile sur l’étonnant concept 20-23, annonçant une cousine de l’Alpine A290, au style pour le moins extravagant et assumé.

Mais la firme, qui vient d’améliorer la technologie V2G de sa Leaf aux États-Unis, a encore d’autres projets. Et parmi eux, celui de concevoir une petite citadine électrique, encore plus abordable que sa future Micra cousine de la R5 E-Tech. Si le constructeur basé à Yokohama n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, c’est en fait un communiqué tout juste publié par Ampere qui nous met la puce à l’oreille. Ampere ? C’est quoi ? Il s’agit tout simplement de la filiale du groupe Renault dédiée aux voitures électriques.

Et voilà que l’entreprise nous donne quelques informations intéressantes sur les projets du constructeur japonais. On lit en effet qu’« après une première collaboration technologique réussie sur son Compact EV qui sortira prochainement, Nissan a chargé Ampere d’étudier le développement de son prochain véhicule électrique du segment A ». Mais ce n’est pas tout, car la filiale indique que « cette voiture bénéficierait ainsi des innovations d’Ampere ainsi que du travail mené sur la réduction des coûts et des temps de développement ».

Et justement, le communiqué dans lequel figure cette citation détaille toutes les innovations en cours de développement par la filiale du groupe tricolore, et qui profiteront notamment à la future Renault Twingo. De là à dire que la prochaine citadine de Nissan partagera ses dessous et toutes ses technologies avec cette auto, il n’y a qu’un pas que nous franchirons sans hésiter. Mais à quoi faudra-t-il s’attendre pour cette voiture, qui devrait logiquement afficher un prix très bas ?

Sous les 20 000 euros

En effet, on sait que la Twigo coûtera moins de 20 000 euros, la positionnant sous la R5 E-Tech qui commencera à environ 25 000 euros. Et forcément, on s’attend à ce que ce soit la même chose pour la prochaine citadine de Nissan, qui reprendra les technologies de sa cousine tricolore. Et justement, quelles seront-elles ? Déjà, il est plus que probable qu’elle ait le droit à des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) sans cobalt, qui présentent l’avantage de coûter moins cher que le NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Et ce alors que Renault a récemment confirmé vouloir réduire de 20 % le prix de ses voitures électriques d’ici à 2026. Actuellement, il faut savoir que la batterie représente environ 40 % du coût total d’une auto zéro-émission (à l’échappement). Mais ce n’est pas tout, car le constructeur veut aussi faire appel à la technologie cell-to-pack à la même échéance. Celle-ci se caractérise par une intégration des cellules de batteries directement dans le pack, sans module intermédiaire. Ce qui permet là encore de réduire les coûts de production.

Renault Twingo Legend // Source : Renault

Un peu plus tard, Renault veut également proposer la technologie cell-to-chassis, qui intègre cette fois-ci les cellules directement dans le châssis, réduisant encore un peu plus les coûts. Cependant, cela risque de poser quelques soucis en cas d’accident. Désormais, il ne reste plus qu’à savoir quand Nissan prévoit de lancer sa citadine électrique abordable, mais nul doute que cela devrait se faire à une échéance relativement courte puisque la commercialisation de la Renault Twingo est prévue pour 2026. Même si le constructeur n’a pour l’heure rien dévoilé à ce sujet…