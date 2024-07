Au tour de Ford d’abandonner son objectif 100 % électrique en Europe : les thermiques et hybrides reviennent dans la course

Annoncé en 2021, l’objectif de Ford de ne plus vendre que des voitures électriques en Europe d’ici à 2030 est finalement tombé à l’eau. Le constructeur admet que ce dernier était en réalité trop ambitieux et fait donc machine arrière en continuant le développement de modèles thermiques et hybrides.

Et si l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves en 2035 en Europe tombait à l’eau ? Pour le moment, cela n’est pas encore d’actualité, mais la tendance va désormais dans ce sens, et ce depuis quelques mois déjà.

Un changement de cap

En effet, les ventes d’autos zéro-émission (à l’échappement) sont en baisse en Europe depuis plusieurs mois, alors que la demande chute à cause notamment de la réduction du bonus écologique dans plusieurs pays, dont la France. Et forcément, cela ne fait pas les affaires des constructeurs automobiles, qui se sont tous lancés dans une course à l’électrification massive, poussés par les pouvoirs publics. C’est par exemple le cas de Ford, qui annonçait en 2021 vouloir vendre uniquement des voitures électriques en Europe d’ici à 2030.

Un objectif très ambitieux, qui se révèle l’être en fait un peu trop. C’est ce qu’explique Marin Gjaja, en charge des opérations pour la division Ford Model e, dédiée aux modèles électriques de la firme. Ce dernier a récemment été interrogé par les journalistes britanniques du site Autocar, et s’est exprimé sur la stratégie de la marque en ce qui concerne l’électrification. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation a bien changé par rapport aux années précédentes.

Dans l’interview, le porte-parole du constructeur basé à Dearborn explique que « je pense que les clients ont exprimé leur opinion et nous ont dit que c’était trop ambitieux ». Il va même encore plus loin, en indiquant que « nous ne pensons pas que le fait de passer au tout électrique d’ici 2030 [en Europe] soit un bon choix pour notre entreprise et, surtout, pour nos clients ». Ainsi, et sans forcément affirmer clairement que l’objectif pour la fin de la décennie est annulé, c’est tout de même l’idée qui en ressort.

À vrai dire, ce n’est pas la première fois que Ford laisse entendre qu’il continuera à proposer des modèles thermiques après 2030. Au mois de mai dernier, Martin Sander, directeur général de Ford Europe avait déjà déclaré aux journalistes d’Automotive News que « si nous constatons une forte demande, par exemple pour des véhicules hybrides rechargeables, nous les proposerons ». Ainsi, le constructeur pourrait continuer à proposer cette motorisation, qui est pourtant jugée nocive pour l’environnement par certaines ONG.

Plusieurs raisons invoquées

En plus de vouloir répondre à la demande des clients, qui veulent encore pouvoir acheter des voitures thermiques, le constructeur américain met aussi en avant le coût élevé des batteries, qui se répercute sur le prix des autos. Il faut se souvenir que l’accumulateur représente environ 40 % du prix total d’un véhicule électrique, ce qui explique pourquoi ces derniers sont généralement plus chers que leurs équivalents essence ou diesel. Même si cela est cependant tout doucement en train de changer.

De son côté, Ford croit beaucoup aux petites batteries, qui pèsent en plus moins lourd et permettent de limiter la consommation. C’est cette stratégie qui sera adoptée pour le nouveau Puma électrique, qui verra le jour au cours de l’année prochaine. De plus, la firme mise aussi sur les packs LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie qui coûte moins cher que le NMC (nickel – manganèse – cobalt) mais qui offre une plus faible densité d’énergie.

C’est pour cela que la charge rapide revêt une importance capitale, puisqu’elle compense l’autonomie plus faible. Mais si Ford devrait donc continuer à vendre des autos thermiques au cours des prochaines années, elle poursuit toujours le développement de sa gamme électrique. Cette dernière se compose des Mustang Mach-E, F-150 Lightning et autres Explorer, et vient d’être enrichie par le tout nouveau Capri. Nous avons d’ailleurs pu découvrir ce dernier en avant-première, en amont de sa révélation officielle quelques semaines plus tôt.

Renault vient également d’annoncer être en mauvaise posture pour atteindre ses objectifs, et Porsche vient de les revoir à la baisse.