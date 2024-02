Mauvaise nouvelle pour les voitures électriques en Europe

Alors que l'année 2023 s'était terminée en fanfare pour les voitures électriques en Europe, dépassant même la part de marché des diesels, le mois de janvier 2024 fut tout autre. En cause notamment : la baisse des aides gouvernementales dans divers pays. Mais ce n'est pas la seule raison. On vous explique tout.

Les voitures électriques ont franchi de nombreux records en Europe en 2023. Tout d’abord parce que le Tesla Model Y fut la voiture la plus vendue du continent, toutes énergies confondues, mais aussi parce que la part de marché des voitures électriques neuves a dépassé pour la première fois celle des véhicules diesels sur l’année entière.

De quoi sortir le champagne ? Pas si vite, puisque l’ACEA (l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) vient de dévoiler les chiffres de vente européens du mois de janvier 2024. Avec une part de marché en net recul des voitures électriques par rapport aux précédents mois. Que s’est-il passé ?

La voiture électrique repasse derrière le diesel

Janvier 2024 fut un bon mois pour les ventes de voitures en Europe avec 851 690 immatriculations au total, soit une hausse globale de 12,1 % par rapport à janvier 2023.

Même pour les voitures électriques, on pourrait penser que l’année commence bien : les ventes sont en hausse de 28,9 % par rapport à janvier 2023, avec de nombreux marchés en hausse : +75.5 % pour la Belgique, +72.2 % pour les Pays-Bas, +36.8 % pour la France et +23.9 % pour l’Allemagne.

Seulement voilà, avec 92 741 immatriculations en un mois, c’est beaucoup, beaucoup moins qu’en décembre 2023, où il y en avait eu 160 700. De fait, la part de marché fond, passant de 18,5 % en décembre 2023 à 10,9 % en janvier 2024. De quoi se faire de nouveau dépasser par le diesel, qui remonte à 13,4 % !

La fin des subventions a eu un impact

Même si elle n’est la seule et unique responsable, la fin brutale des subventions pour l’achat d’une voiture électrique en décembre 2023 en Allemagne a fatalement eu un impact : en termes de parts de marché, la voiture électrique passe de 18,4 % sur l’ensemble de l’année 2023 à seulement 10,1 % en janvier 2024.

Les grands gagnants ? L’essence et le diesel, qui passent respectivement de 34,4 % à 39 % et de 17,1 % à 21,9 % sur les mêmes périodes. N’oublions pas que l’Allemagne est le plus grand marché automobile d’Europe, et que ces modifications ont fatalement eu un impact sur le marché global.

On peut aussi penser que de nombreux constructeurs ont immatriculé de nombreuses voitures sur le mois de décembre 2023 pour se former un stock stratégique, et gonfler les chiffres de vente. Ce qui peut donc biaiser la comparaison.

Attention donc à la France dans les semaines à venir. Son bonus écologique a été revu, avec notamment une baisse à 4 000 euros pour les ménages les plus aisés et une suppression pure et simple pour les entreprises, de quoi peut-être faire peur aux prochains clients.

Notons enfin une possible attente des consommateurs sur les prochains lancements très attendus : la nouvelle Dacia Spring et la Citroën ë-C3, aux tarifs très contenus, arrivent à l’été, la Renault 5 E-Tech sera commercialisée à l’automne, tandis que, dans les segments supérieurs, les Renault Scénic E-Tech et Peugeot E-3008 arrivent au printemps.