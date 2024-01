La Tesla Model Y fait mieux que les voitures thermiques avec ce record historique

Les chiffres de l'année 2023 sont tombés sur le nombre de véhicules (pas seulement électriques) vendus en Europe l'an dernier. Et pour la première fois, c'est une voiture électrique sur la plus haute marche européenne ! La Tesla Model Y fait ainsi mieux que n'importe quelle voiture thermique.

On le voyait venir gros comme une maison depuis plusieurs mois déjà. Mais encore fallait-il attendre la confirmation. Laquelle vient de tomber. Et c’est historique : pour la première fois dans l’Histoire, c’est une voiture électrique qui est la plus vendue en Europe sur une année ! En l’occurrence, on parle de 2023 qui vient de se clôturer.

On est habitué depuis toujours à couronner des voitures thermiques. Et c’est la Volkswagen Golf qui pendant plus de 10 ans trustait la première place. Elle semblait difficile à détrôner. Jusqu’à ce qu’une petite citadine française la supplante en 2022, la Peugeot 208 lui passant devant. Mettant fin à 14 ans de règne de la compacte allemande. Mais on parle bien là de voiture thermiques !

Et voilà que tout change encore en 2023 avec une arrivée historique, la première voiture électrique à se hisser au sommet des ventes, toutes motorisations confondues. Oui, c’est bien la Tesla Model Y !

Les Tesla Model Y devant la Dacia Sandero

Avant de connaître plus en détail les chiffres et de savoir devant qui le SUV américain est arrivé, faisons un retour en arrière. En 2021. Alors que le Model Y n’était même pas encore disponible chez nous. Pourtant, Elon Musk avait annoncé la couleur : son nouveau modèle sera le plus vendu au monde. En 2022. Voire 2023.

Bon et bien en attendant d’avoir les chiffres de vente pour le monde entier, on peut dire que la vision de l’excentrique patron de Tesla n’avait rien d’une élucubration. Et arriver en tête en Europe, c’est déjà un exploit ! Sachant qu’en 2023, c’était bel et bien le Model Y qui était le plus vendu au monde sur le premier trimestre…

C’est historique donc que la Tesla Model Y arrive en tête des ventes en Europe sur une année complète, car c’est un véhicule électrique. Signe que les temps changent. Mais c’est aussi un bouleversement à plus d’un titre : de par sa taille, bien plus imposant que les voitures les plus vendues jusqu’alors. De par son origine, américaine et non européenne. Son positionnement, premium. Son prix, autour des 40 000 euros en Europe…

Selon les chiffres d’Automotive News Europe, on parle donc ici de 254 922 Tesla Model Y écoulés en 2023 sur le marché européen. Il est suivi par une voiture thermique, la Dacia Sandero, avec 235 893 exemplaires.

Bien parti pour 2024 aussi !

Une chose est sûre, c’est qu’Elon Musk fait absolument tout ce qui est son pouvoir pour que le Model Y reste au plus haut des ventes en cette année 2024 qui débute à peine également. Preuve en est avec une baisse des prix du modèle sur l’ensemble des marchés, et notamment en Europe, il y a quelques jours. Ce qui se traduit par une baisse de 3000 euros en France, et un prix d’appel de 37 990 euros (bonus déduit)…

La France qui ne devrait pas en finir de voir toujours plus de Model Y sur ses routes grâce à un bonus basé sur un score environnemental qui lui est encore accordé. Au contraire de la Model 3 qui, produite en Chine, devrait se vendre beaucoup moins bien cette année chez nous.

Et puis on attend aussi en 2024, un boom potentiel des ventes du Model Y avec un restylage qui suit celui de la berline en 2023. Un physique renouvelé, des équipements mis au goût du jour, et de meilleures performances, le tout pour un prix à peine plus cher, voilà qui pourrait lui donner un autre coup de boost et encore enfoncer un peu plus le clou en 2024 !