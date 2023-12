Tesla : pourquoi deux Model Y sont présentes dans la liste des voitures éligibles au bonus

Mauvaise surprise pour les constructeurs concurrents, excellente surprise pour les clients de la marque américaine : la Tesla Model Y reste éligible au bonus écologique 2024. Deux versions ont le droit au bonus. Faisons le point.

Le gouvernement a rendu publique hier la liste des véhicules éligibles au bonus écologique version 2024, où pas mal de règles changent dès aujourd’hui, le 15 décembre 2023. La Tesla Model 3 disparaît pour le moment du dispositif, mais la Tesla Model Y y reste. Pour le moment, on peut résumer ça en : les Tesla fabriquées en Chine (Model 3) n’ont pas le droit au bonus écologique, alors que celles fabriquées en Europe (Model Y) y ont bien droit. Mais c’est un peu plus compliqué que cela si on y regarde de plus près.

Deux variantes de Tesla Model Y éligibles au bonus écologique 2024 : voici les détails

Dans la longue liste des voitures éligibles au bonus au 15 décembre 2023, on retrouve deux variantes de Tesla Model Y, où le TVV (pour Type Variante Version, ou encore case D.2 sur le certificat d’immatriculation) est soit 005Y7CRBVb3s5T3X soit 005Y7CRPZb3s5T3X. Si cela ne vous parle absolument pas, c’est bien normal, cette série de caractères cache beaucoup d’informations que nous allons déchiffrer ensemble.

Le forum allemand Tesla Fahrer & Freunde met fréquemment à disposition les différentes variantes homologuées de véhicules de la marque d’Elon Musk, et on peut donc décoder les deux TVV ci-dessus pour savoir exactement de quelles Tesla Model Y il s’agit. Les 7 premiers caractères nous indiquent déjà que ce sera une Tesla Model Y Propulsion, avec un pack de batterie structurel fabriqué par BYD.

Deux moteurs différents

Nous avions justement parlé récemment des prouesses de cette Model Y qui charge plus vite que toutes les autres variantes. La différence vient des deux caractères suivants : BV ou PZ. D’après les documents d’homologation, BV indique que le moteur arrière est le moteur développant 220 kW, quand PZ indique qu’il s’agit du même moteur que la Tesla Model Y Performance, développant 235 kW.

Comme souvent toujours avec Tesla, on ne sait pas à quoi s’attendre au moment de la commande, puisqu’il n’y a pas le moindre détail sur ces différences sur le configurateur en ligne. On imagine que selon les stocks de moteurs et les lignes de production, l’une ou l’autre variante peut vous être livrée, et la plupart des clients ne remarqueront dans tous les cas aucune différence malgré une légère puissance supérieure.

Notons enfin que les batteries au format 4680 qui sont prévues pour arriver sur la Tesla Model Y Berlinoise à terme ne pointent toujours pas le bout de leur cellule. Peut-être est-ce prévu pour la future Tesla Model Y restylée qui devrait voir le jour en 2024 ?