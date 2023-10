La nouvelle Tesla Model Y est presque là, quelques semaines après la Model 3

En Chine, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne pour proposer une Tesla Model Y mise à jour. Est-ce bel et bien la version Highland, comme ce fut le cas début septembre pour la Model 3 ?

Vous n’êtes pas sans savoir que Tesla a proposé récemment la plus grosse mise à jour de sa berline électrique la plus populaire — la Tesla Model 3 — depuis sa sortie, et on attend de pied ferme la même chose sur la Tesla Model Y.

Il y a quelques heures, en Chine, le configurateur en ligne de la Tesla Model Y a été modifié, et certains changements sont apparus. Malheureusement, pour le moment, il ne s’agit pas réellement de la Tesla Model Y « Highland »…

Une Tesla Model Y à moitié mise à jour

Ce n’est qu’une mise à jour mineure de la Tesla Model Y qui vient d’avoir lieu en Chine, montrant à nouveau que Tesla change ses lignes de production au fur et à mesure des opportunités, plutôt que d’attendre nécessairement que tout soit prêt pour proposer une version définitive d’un véhicule.

En l’occurrence, la nouvelle Tesla Model Y Chinoise reprend principalement deux choses de la Tesla Model 3 Highland : l’éclairage intérieur et la planche de bord en matière textile. On a également le droit à de nouvelles jantes, avec un enjoliveur noir et non plus gros.

Mais pour le moment, nous n’avons pas le droit sur la Model Y aux sièges ventilés, à la nouvelle console centrale, à l’écran arrière ou encore le nouveau volant sans commodos.

Il n’y a aucun doute sur le fait que la vraie version mise à jour de la Tesla Model Y va finir par arriver, la question est de savoir quand. Au début de l’année prochaine, cela fera déjà quatre mois que la Tesla Model 3 restylée a été dévoilée, et les premières livraisons auront déjà eu lieu. Les ventes de Tesla Model Y devraient probablement baisser légèrement d’ici là, puisque l’on peut considérer le modèle actuel en fin de cycle.

Quoi qu’il en soit, avec cette mise à jour légère, pour le moment affichée en Chine uniquement, Tesla en a profité pour modifier légèrement l’autonomie promise à la hausse, entre 1 et 2 % seulement. Rien de significatif sur ce point, mais toujours de quoi montrer que les optimisations continuent.

Enfin, autre nouveauté de taille, l’entrée de gamme gagne une seconde sur l’exercice du 0 à 100 km/h, en passant à 5,9 secondes. Au moment d’écrire ces lignes, la Tesla Model Y débute toujours à 45 990 euros en France (mais quelques modèles parfois en stock sont affichés moins chers), pour une autonomie WLTP de 455 km et un 0 à 100 km/h abattu en 6,9 secondes.