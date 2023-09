Nouvelle Tesla Model 3 : voici les 40 nouveautés de cette version restylée

Tesla vient de dévoiler officiellement sa nouvelle Model 3 restylée, connue sous le nom de projet Highland. Plus qu'un restylage, il s'agit d'une toute nouvelle voiture électrique. Voici la liste des 40 nouveautés introduites par le constructeur texan.

Tesla vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle Model 3 restylée, qui change de visage, mais aussi de base technique. 50 % des pièces de cette voiture électrique sont différentes par rapport à l’ancienne version. L’intérieur a été totalement revu. Dans l’industrie automobile, les restylages ont pour habitude d’être beaucoup moins impressionnants que le travail réalisé par Tesla.

Avec sa nouvelle Model 3 (connue sous le nom de projet Highland), Tesla a frappé un grand coup. En France, le tarif a « seulement » augmenté de 1 000 euros, alors que la voiture s’est enrichie de (nombreuses) nouvelles fonctionnalités. L’autonomie est aussi en hausse, annoncée à 678 km dans le meilleur des cas sur le cycle WLTP. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés. Tesla en a annoncé quelques-unes « officielles », mais les premières vidéos de présentation ont permis de creuser un petit peu plus le sujet.

Les 40 nouveautés de la nouvelle Tesla Model 3

Sur son compte Twitter, Sawyer Merit, un investisseur Tesla et fan de la marque, a listé 40 nouveautés introduites par la nouvelle Tesla Model 3. Voici la liste complète, traduite en français.

L’autonomie a augmenté d’environ 12 %.

50 % des pièces ont été changées.

Les panneaux intérieurs des portières ont été redessinés.

Les matériaux à l’intérieur sont plus qualitatifs.

Deux nouvelles couleurs ont fait leur apparition : Rouge Ultra et Gris Stealth.

Disparition des commodos autour du volant, remplacé par des boutons tactiles sur le volant.

Nouveau design du tableau de bord avec de nouveaux matériaux.

Une immense bande LED multicouleur relie le tableau de bord aux portes arrière.

Nouvelle console centrale avec des poignets en métal.

Moins de bruit (réduction de 30 % pour les bruits de vent, 25 % bruits d’impact et 20 % bruits de route).

Traitement acoustique sur les vitres arrière (portières et coffre).

Meilleure isolation de l’habitacle pour réduire les bruits.

Bosse sur le capot pour dévier le vent.

Nouvelles suspensions pour améliorer la tenue de route et le confort.

Nouveau châssis plus rigide pour améliorer la tenue de route.

Le bruit de fermeture des portes a été revu pour paraître plus sourd.

Le coffre motorisé bénéficie de 2 moteurs (au lieu de 1 auparavant) pour une fermeture plus discrète.

Les pneus (Michelin e.Primacy ou Hankook iON Evo selon la taille des jantes) ont un meilleur amorti pour améliorer le confort.

L’écran central de 15,4 pouces est plus lumineux, dispose de bords plus fins, un meilleur contraste et serait plus réactif.

Les sièges arrière ont été revus pour être plus confortables.

Le diffuseur arrière a été redessiné.

Tous les sièges sont perforés.

Les antibrouillards avant ont disparu.

Les sièges avant sont désormais ventilés.

Un écran de 8 pouces fait son apparition à l’arrière (pour gérer la climatisation et l’infotainment).

L’aérodynamisme a été totalement revu, avec un coefficient de traînée Cx de 0,219.

Le système de ventilation évolue : il est possible de couper l’aération d’un côté.

Les phares avant et arrière ont un dessin totalement différent.

Un haut-parleur fait son apparition sur le toit à l’intérieur.

17 haut-parleurs, contre 14 sur l’ancienne version, avec désormais 2 caissons de basse.

Le port USB-C de la console centrale permet de recharger un ordinateur portable, jusqu’à 65 watts.

Le Bluetooth a été amélioré, avec la gestion de l’UWB pour améliorer la captation de la clef sur téléphone.

De nouveaux micros font leur apparition, pour que les correspondants entendent mieux les conversations.

Le WiFi a été amélioré (avec une portée doublée).

Le coffre arrière passe de 561 à 594 litres.

Deux nouvelles jantes qui optimisent l’autonomie.

Un nouveau logo Tesla sur la partie arrière de la voiture, en toutes lettres.

La voiture est 8 % plus efficiente grâce à son aérodynamisme.

La version Grande Autonomie est plus légère qu’auparavant (1 823 kg).

Le pare-chocs avant intègre une caméra, pour faciliter les manœuvres et préparer l’arrivée d’une hypothétique vue à 360°.

La vitesse est limitée à 201 km/h, à cause des pneus, moins sportifs.

C’est tout ?

Toutes ces nouveautés ne sont qu’un début. Il y a encore beaucoup à creuser avec cette nouvelle Tesla Model 3. Par exemple, on se demande encore si l’ordinateur de bord est le même que les Tesla Model S et Model X (l’équivalent d’une Xbox ou PS5) afin de pouvoir faire tourner Steam et des jeux récents comme nous avions adoré le faire sur ces deux voitures.

On peut aussi se demander où est passée la Tesla Model 3 Performance : la variante ultra-performante n’apparaît plus sur le site du constructeur. Il y a fort à parier qu’elle signe son retour dans les prochaines semaines.

La caméra dans le pare-chocs avant n’a pas encore été annoncée par le constructeur, mais on espère que cela se fera rapidement !

Si vous voulez tout savoir sur la nouvelle Tesla Model 3, rendez-vous sur notre article dédié de présentation.

