Tesla dévoile la nouvelle Model 3, baptisée Project Highland : voici tous les changements

À peine quelques heures après la fuite des photos de la prochaine mise à jour de la Tesla Model 3, baptisée Project Highland, Tesla a officiellement dévoilé son très attendu restylage. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle voiture électrique.

Tesla affirme que ce rafraîchissement remplace plus de la moitié des pièces du véhicule

La première chose qui saute aux yeux dans cette mise à jour est bien sûr le nouveau design, qui conserve l’essentiel de l’esthétique de la Model 3 de l’année dernière, mais modifie le devant pour le rendre plus épuré, éliminant le renflement quelque peu proéminent sur le pare-choc de l’ancienne Model 3.

Les photos officielles montrent également la nouvelle couleur Ultra Red, qui remplace le rouge multi-couche actuel. Il y a aussi une nouvelle couleur gris métalisé (Stealth Grey). Les phares ont également été affinés et ont une allure plus agressive, s’inscrivant dans la logique générale des changements apportés à l’avant du véhicule.

La partie arrière de la nouvelle version a subi une métamorphose notable. Outre le nouveau badge Tesla qui y est fièrement apposé, les vitres arrière sont désormais feuilletées, un traitement qui était auparavant réservé uniquement aux vitres avant. Cette évolution apporte une meilleure isolation phonique et renforce la sécurité en cas de bris. Le pare-brise a également un feuilletage, tandis que la vitre du toit panoramique a été doublée, assurant ainsi une meilleure protection contre les éléments et une isolation thermique accrue.

Les dimensions de la Tesla Model 3 (2024) n’ont que légèrement changé. Le véhicule est légèrement plus long et mesure 4 720 millimètres (2,5 cm de plus que l’ancien modèle). Il a été un peu réduit en hauteur et mesure 1 441 mm. Selon la fiche technique, la garde au sol a été légèrement réduite, passant de 140 mm à 138 mm.

Malgré toutes ces améliorations et modifications, Tesla a réussi un tour de force en matière d’ingénierie en maintenant le poids du véhicule presque inchangé. En effet, la version Propulsion n’a pris que 9 kg supplémentaires, affichant un poids total de 1761 kg. Étonnamment, la version Grande Autonomie est parvenue à réduire son embonpoint, pesant 6 kg de moins que le modèle précédent, soit un poids de 1 823 kg.

Un intérieur revu et corrigé

Les améliorations ne s’arrêtent pas à l’extérieur. L’intérieur du véhicule a également subi des modifications majeures, avec plus d’espace écran, y compris un nouvel écran arrière, et une autonomie accrue.

Il y a aussi un éclairage d’ambiance intégré, une bouche d’aération sur toute la longueur nichée au centre et un volant revu qui a laissé tomber les clignotants, et donc les commodos ont disparu. Comme sur les nouvelles Tesla Model S et Model X. Un état d’esprit encore plus minimaliste a de nouveau été adopté, mais la qualité des matériaux intérieurs serait meilleure qu’auparavant.

Tesla a également ajouté davantage de matériaux insonorisants dans tout l’habitacle et a introduit davantage de verre acoustique, qui devraient tous deux réduire davantage les bruits de roulements.

Deux supports de chargement pour smartphone ont été intégrés dans la conception de la console centrale, comme auparavant, et l’audio de 14 haut-parleurs qui équipait l’ancien modèle a été remplacé par 17 haut-parleurs. Le revêtement en similicuir a également été amélioré dans tout l’habitacle et présente désormais des perforations dans le matériau ; des sièges avant chauffants et ventilés sont désormais proposés de série. Ils ont été redessinés et devraient proposer un meilleur maintien. Les sièges arrières sont uniquement chauffants.

Source : Tesla Source : Tesla Source : Tesla Source : Tesla

Une amélioration de l’autonomie

En dehors des modifications esthétiques, Tesla a annoncé que la Model 3 restylée aurait une autonomie plus importante. En effet, pour la version Propulsion (SR RWD), elle est estimée à 553 km en cycle WLTP avec les jantes de 18 pouces, ou 513 km avec les jantes 19 pouces.

La version Grande Autonomie (Long Range, LR) grimpe à 678 km en cycle WLTP avec les jantes de 18 pouces (629 km avec les jantes de 19 pouces). Cela représente une amélioration de 11 à 12 % par rapport aux évaluations WLTP pour la Model 3 que nous connaissions jusqu’à maintenant.

Cette amélioration de l’autonomie découle en grande partie des améliorations apportées en matière d’aérodynamique, avec un devant plus bas et moins arrondi, guidant l’air autour du véhicule de manière plus efficace. Ceci a abouti à un coefficient de traînée (Cx) de 0,219, le plus bas jamais enregistré par Tesla, puisque l’ancienne était donnée pour 0,23.

Par contre, pas de changement des performances d’accélération, mais la vitesse maximale est désormais limitée à 201 km/h à cause des nouveaux pneus, qui privilégient le confort à la sportivité.

D’autres améliorations notables incluent les nouvelles roues Photon de 18 pouces et Nova de 19 pouces de Tesla, ainsi qu’une série de changements intérieurs, tels qu’un nouvel écran tactile arrière de 8 pouces (pour régler la ventilation, mais aussi la musique et lancer des vidéos), des sièges avant ventilés, un système sonore amélioré, et bien d’autres changements.

Even better than before pic.twitter.com/Wftu1jAxTp — Tesla Asia (@Tesla_Asia) September 1, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Prix et disponibilité de la nouvelle Tesla Model 3

Les changements sont désormais en ligne sur les sites européens de Tesla, et donc en France, où le Model 3 restylée est maintenant disponible à la commande. Les livraisons débuteront en octobre. Cependant, Tesla n’a pas encore annoncé la date de début des livraisons dans les autres régions du monde.

Le prix en France est de 42 490 euros pour le modèle de base, sans le bonus écologique de 5 000 à 7 000 euros en fonction de vos revenus, et de 50 990 euros pour la version grande Autonomie. C’est 1 000 euros de plus que l’ancien modèle. D’ailleurs, il n’y a plus de variante Performance pour le moment.



au meilleur prix ? Où acheter La Tesla Model 3 (2024) au meilleur prix ?

Tout savoir sur la nouvelle Tesla Model 3

Si vous voulez en savoir plus sur la nouvelle Tesla Model 3, nous vous invitons à jeter un œil à nos autres contenus sur le sujet :

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.