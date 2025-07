Les Tesla Model 3 et Model Y s’apprêtent à recevoir une nouvelle batterie dans les prochaines semaines. De quoi atteindre des autonomies très elevées, jusqu’à 750 km selon les versions. Voici toutes les informations à savoir.

Batterie Tesla 4680, pour illustration

Sans tambour ni trompette, Tesla s’apprête à faire évoluer discrètement ses Model 3 et Model Y Grande Autonomie vendues en Europe.

L’information ne vient pas d’un communiqué officiel, mais d’un leaker réputé de la communauté Tesla, connu sous le pseudonyme eivissacopter sur X (ex-Twitter) dont on retrouve les informations détaillées sur les forums allemands TFF grâce aux documents de certification allemands.

Et dans l’écosystème de la marque californienne, c’est presque devenu une source plus fiable que les supports presse de Fremont.

Une nouvelle batterie plus performante et plus légère

La nouveauté, c’est une batterie baptisée 5M, fournie par LG Energy Solutions. Elle repose sur une chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 400 volts (classique, donc), mais adopte des cellules M53 inédites, plus denses en énergie.

Résultat : la capacité nette grimpe à 84,7 kWh (+5 kWh par rapport à l’actuelle LG E78), tout en perdant 8 kilos sur la balance (448 kg contre 456 kg). Un double gain pas si anodin.

Car ces 5 kWh supplémentaires devraient permettre à Tesla d’annoncer des hausses d’autonomie mesurables selon la norme WLTP. Le Model 3 Grande Autonomie propulsion (RWD) atteindrait 750 km en configuration 18 pouces. Et la version Transmission Intégrale afficherait 660 km en 19 pouces, soit un gain d’environ 30 km. Même chose pour le Model Y Grande Autonomie à transmission intégrale qui franchirait la barre symbolique des 600 km en 20 pouces.

Le leaker n’a pas accès à toutes les données, et notamment celles de la Model Y Grande autonomie à transmission intégrale avec les petites jantes de 19 pouces. Il y à fort à parier que cette dernière revendique environ 620 km d’autonomie WLTP.

Modèle Gain WLTP Autonomie totale Model 3 LR RWD (18″) +48 km 750 km Model 3 LR RWD (19″) +51 km 691 km Model 3 LR AWD (19″) +31 km 660 km Model 3 Performance AWD (20″) +43 km 571 km Model Y LR AWD (20″) +32 km 600 km

Autrement dit : les Tesla Grande Autonomie se rapprochent encore un peu plus du seuil des 800 km théoriques, même si la réalité sera toujours à nuancer puisque les consommations réelles sont souvent supérieures, surtout sur longues distances autoroutières.

Bonne nouvelle pour la Tesla Model 3 Performance

Mais ce n’est pas tout. Le nouveau pack 5M apporterait également un bénéfice en puissance, particulièrement visible sur la Model 3 Performance. Jusqu’ici, la version européenne était bridée par une batterie moins puissante que celle des modèles américains. Résultat : près de 50 chevaux d’écart au banc, comme nous l’évoquions dans un précédent article.

Grâce à ce nouveau pack plus puissant en décharge, la Performance vendue en Europe atteindrait enfin la puissance réelle de la version US. Une harmonisation bienvenue.

Des tests en Europe depuis la Chine

D’après eivissacopter, la production test s’effectue actuellement en Europe, grâce à la Chine avec le groupe motopropulseur CAT 3 (3D7/3D3). Mais la production de série des Model Y pour l’Europe devrait bien sortir de Giga Berlin, à Grünheide.

Et les premiers signes d’un lancement anticipé sont déjà visibles : en Australie, le configurateur officiel Tesla propose un Model Y Long Range 20 pouces à 600 km WLTP, soit exactement les données du nouveau pack 5M. Le déploiement européen pourrait donc intervenir plus tôt que prévu. Selon le leaker, l’arrivée est attendue pour octobre 2025 au plus tard, mais sans certitude.

Pas de révolution, mais une continuité maîtrisée

À ceux qui attendaient un passage au 800 volts ou à une chimie LFP (lithium-fer-phosphate) dopée au manganèse, cette mise à jour pourra paraître timide.

Elle ne bouleverse ni l’architecture, ni la recharge, ni la logique produit. Mais elle permet à Tesla de continuer sa stratégie d’itération continue, en optimisant sans relancer de développement complet.

Et surtout, elle vient combler certains manques. Notamment la capacité inférieure du pack LG européen face à celle de Panasonic aux États-Unis (~82 kWh nets). Avec ces 84,7 kWh, l’écart est non seulement comblé, mais inversé. Sans renoncer à la légèreté.