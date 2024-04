Nouvelle Tesla Model 3 Performance : une différence de puissance entre l’Europe et les États-Unis qui interroge

Tesla a dévoilé sa nouvelle Model 3 Performance, mais il y a un hic : la version européenne est moins puissante que celle des États-Unis.

Tesla a enfin dévoilé sa nouvelle Model 3 Performance, mais il y a une surprise de taille : la version européenne est moins puissante que celle des États-Unis. Alors que la Model 3 Performance américaine affiche une puissance de 510 chevaux, la version européenne n’en a que 460. Pourquoi une telle différence ?

Pour aller plus loin

Tesla lance enfin sa Model 3 Performance 2024 : voici ses caractéristiques et son prix

Des batteries différentes pour des performances différentes

La principale raison de cette différence de puissance entre les deux versions de la Tesla Model 3 Performance résiderait dans la batterie. En effet, la Model 3 Performance conçue en Chine recevrait des batteries LG d’une capacité de 79 kWh, tandis que la version conçue aux États-Unis recevra des batteries Panasonic d’une capacité de 82 kWh.

Les batteries Panasonic ont l’avantage de se charger plus rapidement et de se décharger plus rapidement également, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances. C’est pourquoi la version américaine de la Tesla Model 3 Performance serait plus puissante que la version européenne.

Des performances différentes selon les continents

La Tesla Model 3 Performance européenne, construite à Shanghai en Chine, affiche des performances légèrement inférieures à celles de la version américaine. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, contre 2,9 secondes pour la version américaine. La vitesse maximale est la même pour les deux versions, à savoir 262 km/h.

Caractéristiques Tesla Model 3 Performance (Europe) Tesla Model 3 Performance (États-Unis) Puissance 460 ch 510 ch Accélération (0-100 km/h) 3,1 secondes 2,9 secondes Vitesse maximale 262 km/h 262 km/h Batterie LG (79 kWh) Panasonic (82 kWh) Lieu de fabrication Shanghai, Chine Texas, États-Unis

Cette différence de performances peut sembler minime, mais elle peut avoir un impact sur l’expérience de conduite, en particulier pour les conducteurs qui recherchent des sensations fortes.

Pourquoi une telle différence entre les deux versions ?

On peut se demander pourquoi Tesla a choisi de proposer deux versions de sa Model 3 Performance avec des performances différentes selon les continents. Cela est sûrement dû à des contraintes logistiques tout simplement.