Tesla lance sa Model 3 la plus performante : voici ses caractéristiques et son prix

Après (beaucoup) de fuites, Tesla vient de lancer officiellement la version la plus puissante de sa Model 3. La Model 3 Performance est de retour, avec des performances encore plus affûtées... et même un tarif en franche baisse ! Voici tous ses détails.

Lorsque Tesla a mis à jour sa Model 3 (la version dite « Highland »), seules les versions Propulsion et Grande Automonie étaient disponibles : la version Performance avait disparu.

Un problème aujourd’hui réglé, puisque la nouvelle Model 3 Performance vient d’arriver sur le configurateur de la marque ! L’occasion de découvrir ses caractéristiques finales après les multiples fuites… et il y a des surprises.

Toujours plus performante

Si la précédente Model 3 Performance n’avait pas à rougir de son dynamisme, avec un 0 à 100 km/h en 3,3 s et 261 km de vitesse de pointe, cette version « revue et corrigée » enfonce le clou, avec un 0 à 100 km/h désormais abattu en 3,1 s ! Quant à la vitesse de pointe, elle gagne un petit kilomètre-heure, à 262 km/h maximum.

La puissance ? 460 ch (Tesla, pour une fois, communique sur ce chiffre). Un amortissement adaptatif, un châssis raffermi, des freis revus et même un »Mode Piste » sont là pour faire en sorte que cette Model 3 brille en virage et pas seulement en lignes droites.

Modèle Autonomie (WLTP) Accélération 0 à 100 km/h Vitesse max Tesla Model 3 Propulsion 513 km 6,1 secondes 201 km/h Tesla Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale 629 km 4,4 secondes 201 km/h Tesla Model 3 Performance Transmission Intégrale 528 km 3,1 secondes 262 km/h

L’autonomie est également en hausse, passant de 512 km à 528 km selon le cycle WLTP. Côté look, l’extérieur reste discret. Les boucliers évoluent un peu, devenant légèrement plus agressifs, tandis que que cette Model 3 Performance reçoit des jantes en aluminium forgé de 20 pouces.

Toujours moins chère

L’autre belle avancée de cette nouvelle version, c’est qu’elle est moins chère malgré ces performances en hausse ! Si la précédente Model 3 Performance s’affichait à 59 990 euros, il faut désormais compter 55 990 euros « seulement ».

Une décision assez logique, qui s’inscrit dans la récente baisse de prix de (presque) tous les modèles – Model 3 « normales », mais aussi Model S & Model X, alors que le Model Y a vu ses prix augmenter, au contraire.

Modèle Prix Tesla Model 3 Propulsion 39 990 € Tesla Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale 48 990 € Tesla Model 3 Performance Transmission Intégrale 55 990 €

Hasard du calendrier ? Tesla présentera ses résultats financiers ce soir, et ils risquent de ne pas être très bons. Et si la présentation de cette Model 3 Performance permettait de faire passer la pilule ?