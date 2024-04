Tesla baisse enfin les prix de la Model 3 en France en réponse à la perte du bonus écologique

Tesla vient de baisser les prix de sa Tesla Model 3 en France, 3000 euros pour la version Propulsion et de 2000 euros pour la Grande Autonomie en transmission intégrale.

Tesla a revu à la baisse le prix de sa Model 3 en France, positionnant la version Propulsion à 39 990 euros et la Grande Autonomie en transmission intégrale à 48 900 euros.

Modèle Prix Avant Réduction Réduction Prix Après Réduction Tesla Model 3 Propulsion 42 990 € 3 000 € 39 990 € Tesla Model 3 Grande Autonomie 50 900 € 2 000 € 48 900 €

Ce mouvement tarifaire, intervenu ce dimanche 21 avril, semble être une tentative de s’aligner sur les attentes du marché, avec les restrictions récentes liées au bonus écologique. Contrairement au Model Y, fabriqué en Europe et donc éligible à des avantages fiscaux, la Model 3 souffre de sa production chinoise, la rendant inéligible à ces aides.

Des tarifs ajustés, mais des questions demeurent

Bien que la baisse de 3 000 € pour la version Propulsion et de 2 000 € pour la Grande Autonomie puisse sembler significative, elle place toujours la Model 3 dans une tranche de prix supérieure à celle de 2023, mais désormais inférieure à celle de son homologue SUV, le Model Y (40 990 euros avec le bonus écologique inclus, et désormais la nouvelle version Propulsion Grande Autonomie à 42 990 euros). Cette situation soulève des interrogations sur la stratégie de Tesla, notamment sur sa capacité à stimuler les ventes de la Model 3 sans les aides.

Une stratégie pour dynamiser les ventes

L’initiative de réduire le prix de la Model 3 pourrait être vue comme une réponse directe à l’exclusion du modèle du dispositif du bonus écologique, mais elle interroge également sur l’approche de Tesla face à une concurrence toujours plus vive ainsi que la baisse des ventes du premier trimestre 2024. Tesla n’a pas atteint les objectifs de ventes visés, et a ensuite pris la décision de licencier 10 % de son personnel.

Un autre facteur à prendre en compte dans cette baisse de prix est l’attente du retour de la Model 3 Performances, également connue sous le nom de Model 3 Ludicrous. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train concernant le retour de cette version haut de gamme de la Model 3. Il est possible que Tesla ait décidé de baisser le prix des autres versions de la Model 3 pour préparer le terrain et rendre l’ensemble de la gamme plus attractive aux yeux des consommateurs. Néanmoins, cette stratégie soulève surtout la question de savoir si elle suffira à maintenir l’attractivité de la Model 3 face à des options potentiellement plus abordables ou mieux subventionnées.



