La Tesla Model 3 Ludicrous, aussi appelée Performance, est attendue de pied ferme. Son officialisation semble se rapprocher à grands pas, puisque le code source du site de Tesla laisse apparaître de nombreux détails techniques. Puissances, performances et caractéristiques techniques : voici tout ce qu'il faut savoir.

Tesla va bientôt officialiser sa nouvelle voiture électrique, la Tesla Model 3 Ludicrous, aussi appelée Performance selon les rumeurs. Celle-ci va venir remplacer l‘ancienne Model 3 Performance qui a disparu du catalogue depuis l’arrivée de la nouvelle Model 3 restylée baptisée Highland. La Model 3 Ludicrous a fait l’objet de nombreuses fuites ses dernières semaines, au point même qu’on sait à quoi elle ressemble.

Une nouvelle fuite nous vient tout droit du constructeur, puisque le site anglais de Tesla a laissé apparaitre, dans le code source, quelques informations supplémentaires au sujet de la voiture. On savait déjà qu’un nouveau moteur ferait son apparition, grâce aux documents officiels d’homologation de la Model 3 Ludicrous. Et comme on peut le voir sur les forums Tesla Motors Club, le site de Tesla donne plus de détails.

Une flopée de nouveautés matérielles et logicielles

Les suspensions seront totalement revues par rapport à l’actuelle Model 3, avec un « tout nouveau système d’amortissement adaptatif piloté par un logiciel interne qui vous permet de mieux contrôler votre carrosserie, sans sacrifier la convivialité ou le confort au quotidien ». Un nouveau mode sport devrait aussi faire son apparition comme le laisse supposer cette affirmation : « le mode de conduite de dernière génération intègre les commandes de la suspension adaptative à un groupe motopropulseur optimisé pour les performances, afin d’offrir plus de réactivité et de plaisir au volant« .

Mais ce n’est pas tout, voici la liste entière des autres nouveautés qui seront intégrées à la nouvelle Tesla Model 3 Performance / Ludicrous :

Le mode piste V3 propose un tout nouveau calibrage du groupe motopropulseur et de la suspension adaptative pour vous donner plus d’autorité au volant. Vous pouvez personnaliser l’équilibre de la tenue de route, les contrôles de stabilité et le freinage régénératif pour configurer la voiture comme vous l’entendez. Le tout nouveau design des sièges, avec des renforts latéraux et des coussins améliorés, vous maintient en place, tandis que la ventilation vous permet de rester au frais. Le châssis et la suspension sont réglés sur mesure pour offrir une réponse intuitive et précise aux sollicitations du conducteur. Les roues Performance forgées, légères et décalées, offrent une réponse plus vive dans les virages, une meilleure prévisibilité, une traction accrue en sortie de virage et un aérodynamisme optimisé. Une meilleure sensation de la pédale et une gestion améliorée de la chaleur garantissent un freinage constant à toutes les vitesses et dans une plage de température plus large. Le décor en fibre de carbone légère et le motif de tissage raffiné sont propres à la Model 3 Performance.

La Tesla Model 3 la plus puissante

Tesla annonce « la Model 3 la plus puissante jamais créée » avec « plus de 500 ch » mais sans préciser, pour le moment, en combien de temps la voiture passe de 0 à 100 km/h. L’ancienne Tesla Model 3 Performance réalisait l’exercice en 3,3 secondes. Il faut s’attendre à un chiffre assez proche, car la puissance cumulée des deux moteurs devrait être peu ou prou similaire à l’ancienne version. La différence pourrait surtout se faire sur les reprises à hautes vitesses, par exemple pour réaliser un dépassement sur voie rapide ou autoroute.

Pour les autres caractéristiques, il faudra patienter encore un peu. Il se murmure que la Tesla Model 3 Ludicrous sera dévoilée la semaine prochaine, à l’occasion de la communication des résultats financiers de l’entreprise aux investisseurs par Elon Musk. Les dernières fuites sur X (ex-Twitter) annoncent toutefois 564 ch pour la puissance, avec une batterie LG de 79 kWh permettant d’annoncer une autonomie théorique de 528 km sur le cycle WLTP. En baisse par rapport à l’ancienne version, du fait de pneus beaucoup plus larges (275R20) à l’arrière qui devraient améliorer la tenue de route. La consommation, en prenant en compte les pertes liées à la recharge, est donnée pour 16,7 kWh / 100 km en WLTP.