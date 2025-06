Pourquoi la Tesla Model Y va avoir du souci à se faire avec ces quatre nouvelles voitures électriques chinoises

Si la Tesla Model Y dominait le marché des voitures électriques, le vent est désormais en train de tourner. Car voilà que quatre nouvelles rivales s’apprêtent à faire leur arrivée en Chine, et peut-être bientôt en Europe.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Il fut un temps, pas si lointain, où la Tesla Model Y était en tête des ventes de voitures électriques dans de nombreux pays. Le SUV électrique avait même été le modèle le plus immatriculé au monde, toutes motorisations confondues en 2024 et en 2025. Une belle performance pour celui qui doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus rude.

De nouveaux rivaux en approche

Certes, la voiture est restée en tête du classement en Europe pour le mois de mai. Mais il vaudrait mieux qu’elle se méfie, car le vent pourrait tourner. Cela pour deux raisons : d’abord, les ventes sont en baisse pour le constructeur américain, en partie à cause des prises de position de son patron, Elon Musk. De plus, la concurrence devient de plus en plus grande pour la marque. Sans surprise, celle-ci vient tout particulièrement de Chine, et elle devrait fortement s’intensifier au cours des prochains mois.

C’est ce que confirme le site CarNewsChina, qui dresse une liste de quatre modèles qui risquent de faire du mal à la Model Y. Car ces derniers s’apprêtent en plus à débarquer sur les routes, en Chine d’abord puis sans doute dans le reste du monde.

Le premier à faire son entrée sur le marché sera le nouveau Xiaomi YU7, le premier SUV électrique de la marque chinoise. Officialisé au mois de mai, il étoffe la gamme aux côtés de la berline SU7. Et il devrait coûter moins cher que son rival, avec un prix sous les 30 000 euros dans son pays natal.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il se décline en plusieurs versions, avec une puissance maximale de 690 chevaux. Deux batteries seront proposées, offrant une autonomie maximale de 735 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge s’effectue de 10 à 80 % en seulement 12 minutes. Son lancement est à suivre en direct sur Frandroid, mais on ne sait pas quand il sera disponible en Europe. Mais ce n’est pas tout, car d’autres modèles vont aussi arriver, pour tenter de détrôner la Model Y.

Le second n’est autre que le Xpeng G7, qui sera lancé durant la première semaine de juillet. Ce dernier sera affiché à partir de 28 000 euros selon le taux de change actuel. Il est proposé en une seule version à un moteur, forte de 292 chevaux, tandis que deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) seront disponibles. Les clients auront le choix entre 68,5 et 80,8 kWh, pour une autonomie maximale de 702 km selon l’optimiste cycle chinois CLTC.

Un choix grandissant

Un autre modèle qui devrait faire frémir la Tesla Model Y est l’Onvo L90, dévoilé au cours du mois d’avril 2025. Ce dernier prend la forme d’un SUV six places, long de 5,15 mètres qui devrait aussi rivaliser avec la Model X.

Crédit : Onvo

Livré de série avec une batterie de 85 kWh, il offre une autonomie maximale d’environ 515 kilomètres avec l’homologation WLTP. Et bonne nouvelle, la voiture est compatible avec l’échange de batterie, qui permet de faire un plein en moins de trois minutes. Fort de 598 chevaux, ce nouvel arrivant sera officiellement lancé à la fin du mois de juillet en Chine. Son prix n’a pas encore été confirmé par le constructeur.

Enfin, le 4ᵉ rival de la Model Y n’est autre que le Li Auto i8, encore totalement méconnu dans nos contrées. Doté d’une transmission intégrale, ce dernier a le droit a deux moteurs offrant une puissance totale de 536 chevaux. Et surtout, il affiche un taux de charge de 5C, promettant une recharge en une dizaine de minutes, et embarque une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) fournie par CATL.

Li Auto i8 // Source : Li Auto

L’autonomie atteint les 720 km selon le cycle CLTC (environ 600 km WLTP). Son prix devrait démarrer autour des 400 000 yuans en Chine (environ 47 500 euros). Une alternative haut de gamme au Tesla Model Y, affiché à partir de 263 500 yuans en Chine (31 4008 euros environ).

Et si l’américain reste la voiture électrique la plus vendue sur le territoire européen en mai 2025, ses immatriculations ont tout de même chuté de 24 % en un an. Un chiffre qui pourrait encore grimper avec l’arrivée de toutes ces rivales sous peu.