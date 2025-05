Voici le YU7, la nouvelle voiture électrique de Xiaomi qui se recharge en 12 minutes

Après le lancement tonitruant de sa première voiture électrique, la SU7, Xiaomi dévoile le YU7. Ce SUV électrique veut reprendre les bonnes idées de la SU7, tout en y ajoutant plus de praticité. Voici ce qu’il faut savoir.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Peu de gens attendaient Xiaomi dans le domaine de la voiture électrique, mais le succès phénoménal de la SU7 en a surpris plus d’un.

Un an et demi plus tard, et dans une ambiance quelque peu assombrie par les récents déboires de la SU7, Xiaomi lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique dans une longue page de blog.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Baptisé YU7, ce grand SUV veut jouer dans la cour ultraconcurrentielle des Tesla Model Y et autres Zeekr 7X avec des arguments qui pourraient bien faire mouche.

Un style très Xiaomi, de l’espace en plus

Avec 5 mètres de long pour 2 mètres de large et 1,60 m de haut, le Xiaomi YU7 est un beau bébé. Les premières photos officielles datent de décembre 2024, aussi la surprise est limitée, mais on retrouve cette silhouette qu’on pourrait apparenter à une… Ferrari Purosangue, avec des éléments de style inspirés de la SU7, notamment au niveau des optiques.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Cette présentation en bonne et due forme est cependant l’occasion d’en savoir plus, notamment sur l’aérodynamisme. Grâce à un spoiler à l’arrière, une calandre active et un travail global sur la carrosserie, le Cx se limite à 0,245. C’est évidemment plus que les 0,195 de la SU7, qui prend partie de sa carrosserie basse pour fendre l’air – le SCx reste inconnu.

Ces dimensions en hausse permettent d’accueillir plus de choses. Le coffre avant promet 141 litres et s’ouvre électriquement ; à l’arrière, c’est 678 litres. En rabattant la banquette arrière, la capacité maximale monte à 1 758 litres.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le confort est de mise, avec du cuir Nappa, des sièges chauffants, ventilés, massants et électriques, et une technologie « zéro-gravité » à l’avant pour se reposer. Le toit vitré atteint 1,7 m².

Des écrans très BMW

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Mais là où la SU7 reste globalement conservatrice dans sa planche de bord, le YU7 innove avec un dispositif très en vogue : un écran sous le pare-brise (de type pillar-to-pillar), baptisé Xiaomi HyperVision.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Large de 1,1 m, il remplace le traditionnel combiné d’instrumentation derrière le volant. Il affiche certes les informations de conduite (vitesse, navigation, affichage de la conduite autonome, angle morts, etc), mais profite de son immense largeur pour incorporer d’autres informations, plutôt dédié à la détente et aux passagers, configurables depuis l’écran central (dont la taille n’est pas communiquée).

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Voilà qui ne fait pas les affaires de BMW, dont l’iX3, qui sera dévoilé à la rentrée, inaugurera un système extrêmement similaire, et présenté au CES de Las Vegas en janvier 2025. D’autres marques ont déjà adopté ce système en Chine, comme Avatr – coentreprise de Huawei et CATL.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les passagers arrière ont également droit à une dalle derrière chaque siège avant, tandis qu’un troisième écran de 6,68 pouces vient prendre place derrière la console centrale. Comme chez Tesla, celui-ci permet de régler la ventilation, les sièges (chauffants et inclinables), ou la partie médias.

Rapide sur la route, rapide à la recharge

Le Xiaomi YU7 reprend la base de la SU7, avec des composants majoritairement développés en interne. Le moteur, notamment, est le V6s Plus – une évolution du bloc qu’on retrouve sur la SU7.

Moteur V6s Plus // Source : Xiaomi

Le régime de rotation passe à 22 000 tr/min, avec une puissance max de 357 ch (263 kW, conter 220 kW sur la SU7) et un couple de 528 Nm. En transmission intégrale, avec un second moteur, le YU7 développe 690 ch (508 kW), de quoi pouvoir passer de 0 à 100 km/h en 3,23 s. Aucune mention d’une éventuelle version Ultra.

Côté batterie, deux choix sont possibles : le YU7 « de base » et le Pro récupèrent la batterie de 96,3 kWh, tandis que le YU7 Max a droit à un pack de 101,7 kWh. Les deux packs ont droit à une architecture 800 volts, de quoi passer de 10 à 80 % en 12 minutes seulement, contre 19 minutes au mieux pour la SU7.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Les autonomies sont les suivantes :

Xiaomi YU7 : 835 km

Xiaomi YU7 Pro : 770 km

Xiaomi YU7 Max : 760 km

Notons que les autonomies sont exprimées selon le cycle chinois CLTC, assez optimiste. Si on convertit aux normes européennes WLTP, on obtiendrait environ 735, 680 et 670 km respectivement.

Un focus (nécessaire) sur les aides à la conduite

Ça ne vous aura peut-être pas échappé : Xiaomi a récemment été endeuillé par un accident mortel de trois étudiantes au volant d’une SU7, qui roulait en conduite autonome.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Pour le lancement du YU7, la marque chinoise a donc mis un accent tout spécifique sur le sujet. D’abord en équipant le SUV d’un LiDAR sur l’intégralité des versions, à l’inverse de la SU7, mais aussi en développant longuement sur les capacités de son électronique de bord, aussi compact que puissant.

Sur la conduite autonome, en plus du LiDAR, le YU7 dispose d’un radar millimétrique « 4D », capable d’analyser son environnement plus précisément et plus loin que précédemment. Onze caméras HD et 12 radars à ultrasons s’ajoutent à cette armada, dont les données sont traitées par une puce Nvidia Drive AGX Thor.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Xiaomi annonce enfin… des cours de conduite pour les conducteurs de YU7. Contre 1 999 yuans (environ 245 euros), la marque vous formera aux situations d’urgence (slalom, évitement, freinage d’urgence, conduite sur chaussée mouillée, etc). Tout est bon pour éteindre l’incendie médiatique.

Un lancement en juillet

Reste une inconnue : le prix. Ce Xiaomi YU7 devrait être un peu plus cher que la SU7, qui débute à 245 900 yuans (env. 30 200 euros) avec la batterie de 94 kWh et 299 900 yuans (env. 37 000 euros) avec celle de 101 kWh. Nous devrions en savoir plus en juillet, lorsque les précommandes ouvriront.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Aurons-nous droit à ce YU7 en Europe ? Aucune communication de la part de Xiaomi sur ce sujet, mais les récentes manœuvres de la marque et les précédentes déclarations de Lei Jun, son PDG, laissent espérer que oui – reste à savoir quand.

Pour aller plus loin

La voiture électrique de Xiaomi va-t-elle arriver en Europe ? La marque précise sa réponse

En Chine, le YU7 aura déjà fort à faire dans un segment déjà asphyxié par l’offre. Dans les challengers les plus sérieux, notons le Tesla Model Y, mais aussi les Xpeng G6, Zeekr 7X, Avatr 07, Nio ES6 ; bref, autant de concurrents qui ne se laisseront pas faire.