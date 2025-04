Xiaomi frappe fort sur la voiture électrique avec ce nouveau record

Xiaomi a débuté les livraisons en Chine de ses voitures électriques le 1er avril 2024. Un an plus tard, il est temps de faire un premier bilan pour la partie auto du géant chinois, et les résultats sont très encourageants.

Xiaomi SU7 Ultra

La première voiture électrique de Xiaomi, la berline SU7, a été lancée le 28 mars 2024, avec des livraisons débutant dès le 1ᵉʳ avril 2024. Cela fait donc un an que le constructeur chinois, à l’origine spécialisé dans la tech, vend ses voitures en Chine. Alors que la marque prévoit d’étendre cette activité au marché européen, quel a été le bilan de Xiaomi sur sa première année en Chine ?

Plus de 200 000 véhicules en un an

Et le démarrage est plutôt bon ! Selon les informations de China EV DataTracker, Xiaomi a livré 186 112 véhicules électriques durant les 11 premiers mois. Mais en ajoutant les 29 000 véhicules annoncés comme livrés par Xiaomi en mars 2025, on atteint 215 112 unités écoulées. Ce chiffre sera soumis à révision lorsque le régulateur chinois du marché automobile aura donné les chiffres exacts, la communication de Xiaomi se contentant d’arrondir les chiffres de livraisons.

Quoi qu’il en soit, le constructeur chinois a vendu plus de 200 000 exemplaires de sa berline SU7 en Chine sur une année.

Mais cela reste une goutte d’eau au niveau chinois

Le marché automobile chinois est devenu le premier marché mondial, devant les États-Unis et le Japon. Un marché colossal qui représente 22,894 millions de véhicules en 2024, dont 10,899 millions de modèles hybrides ou électriques comme on peut le lire dans un article du Figaro. Avec seulement 215 000 modèles écoulés en un an, Xiaomi occupe une part de marché d’environ 2 % parmi les voitures hybrides et électriques.

Mais Xiaomi compte bien augmenter ses ventes en 2025. L’objectif est d’atteindre 350 000 véhicules vendus sur l’année. Et le constructeur est en bonne voie, puisqu’il a déjà livré 75 625 véhicules électriques en Chine au cours du premier trimestre. Toutefois, en maintenant ce rythme, l’objectif de 350 000 unités ne serait pas atteint. Xiaomi mise donc sur un second modèle pour accélérer la cadence.

En effet, Xiaomi doit présenter en juillet prochain le YU7, un SUV conçu pour rivaliser avec le Tesla Model Y. Ce second modèle devrait stimuler les ventes du constructeur et lui permettre d’atteindre, voire de dépasser, son objectif de 350 000 véhicules vendus en un an.