Xiaomi prend une décision forte face au raz de marée de sa voiture électrique

Face au succès délirant de sa nouvelle Xiaomi SU7, le constructeur a déjà décidé d’agrandir sa seconde usine, actuellement en construction. Il prévoit de livrer pas moins de 350 000 exemplaires de sa voiture électrique en 2025, rien qu’en Chine.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Si Apple a renoncé à son projet de voiture électrique, un autre de ses rivaux y croit quant à lui dur comme fer. Il s’agit de Xiaomi, qui a dévoilé en fin d’année 2023 sa toute première auto, la nouvelle berline SU7. Si certains experts craignaient que cette dernière menace la marque, c’est en fait tout le contraire. Car elle cartonne littéralement.

Une décision importante

En effet, la marque chinoise a livré il y a quelques jours seulement le 200 000ème exemplaire de sa berline électrique, rivale de la Tesla Model 3. D’ailleurs, la Xiaomi se vend mieux que sa concurrente en Chine. Une très bonne nouvelle pour le constructeur, qui affiche de très grandes ambitions pour cette année qui démarre. Si ce dernier avait annoncé un objectif de 300 000 ventes d’ici fin 2025, ce chiffre a finalement été augmenté à 350 000 au vu des nombreuses commandes.

Et pour répondre à la demande, il va falloir encore accélérer la cadence de production. C’est justement ce que prévoit de faire Xiaomi, qui possède déjà deux usines situées en Chine. Mais cela risque de ne pas encore être suffisant pour faire face aux commandes. À tel point que l’entreprise envisage de prendre une décision forte, comme l’explique le site américain Bloomberg. Xiaomi envisage tout simplement d’agrandir son usine de Pékin. Celle-ci n’est pour mémoire pas encore opérationnelle pour le moment.

Sa construction a démarré en 2024, et elle représente un investissement colossal d’environ 116 millions d’euros. Elle affiche actuellement une superficie de 53 hectares, et les lignes de production devraient officiellement démarrer au milieu de l’année 2025. Mais avant même son entrée en service, cette nouvelle usine pourrait devenir encore plus grande. Et le constructeur ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, car il prévoit tout simplement de doubler sa taille.

Xiaomi envisage la construction d’une extension de 52 hectares (520 000 m²), pour atteindre un total de 105 hectares une fois qu’elle sera terminée. Au départ, il se murmurait que la firme chinoise envisageait de construire une toute nouvelle usine. Mais il s’agira seulement d’un agrandissement de celle actuellement en chantier. Pour mémoire, la marque affichait une capacité de production annuelle de 150 000 unités au lancement de la SU7. Un chiffre qui passe à 350 000 en 2025.

Un succès grandissant

Et bien évidemment, le constructeur basé à Pékin ne compte pas s’arrêter là. Alors qu’il a d’ores et déjà ouvert les commandes pour la nouvelle SU7 Ultra, forte de 1 500 chevaux, il prévoit également de lancer sa berline à l’international. Son arrivée en Europe serait donc prévue à partir de 2027, et ce alors qu’elle avait déjà fait une apparition à Paris. Nous avions également pu voir sa version sportive lors du salon MWC de Barcelone. Une manière pour Xiaomi de prendre la température ?

Car il ne faut pas oublier que tous les excellents chiffres de ventes de la berline électrique ne concernent que la Chine. Il s’agit en effet du seul pays dans le monde où elle est commercialisée pour le moment. Autant dire que Tesla a de quoi trembler, surtout que ses ventes sont en chute libre depuis quelques semaines. Et puis il faut se rappeler que le constructeur chinois a plus d’un tour dans son sac et prévoit d’élargir encore sa gamme dans les prochains mois.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Au mois de décembre 2024, Xiaomi a levé le voile sur son deuxième modèle, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV. Baptisé YU7, qui rivalise frontalement avec la Tesla Model Y, et il risque de lui faire beaucoup de mal. Il se décline pour mémoire en deux versions à deux ou quatre roues motrices, avec une autonomie maximale de 680 kilomètres selon le cycle WLTP. Son lancement a cependant été légèrement retardé, puisqu’il devrait arriver sur le marché chinois au cours de l’été 2025.