La nouvelle voiture électrique de Xiaomi arrivera plus tard que prévu

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Xiaomi YU7 a été à nouveau aperçue sur la route. La voiture électrique chinoise devrait officiellement arriver dans les concessions à partir du milieu de l’année 2025.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Si le marché global de la voiture électrique n’est pas forcément au beau fixe en ce moment, certaines marques ne semblent en revanche pas connaître la crise. C’est par exemple le cas de Xiaomi, et ce alors que certains spécialistes craignaient que le lancement de sa première voiture électrique lui porte préjudice.

Un style déjà bien connu

Or, c’est plutôt le contraire qui s’est passé, puisque la nouvelle berline SU7 cartonne. Au point que le constructeur a décidé d’envisager une nouvelle augmentation de la cadence de production. Car ce sont déjà plus de 150 000 exemplaires qui ont été écoulés en à peine plus d’un an. Un succès si fou que Xiaomi a même levé le voile sur son second modèle à la fin de l’année 2024. Il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique, baptisté YU7.

Ce dernier avait été montré de manière précipitée par la marque à la suite d’une fuite provenant du Ministère de l’Information chinois. Puis, quelques semaines plus tard, le véhicule avait été aperçu en liberté en Chine. Une apparition surprise, qui vient tout juste d’être réitérée, comme l’indique le site Car News China. L’occasion de voir d’un peu plus près ce nouvel arrivant dans le catalogue, qui vise très clairement la Tesla Model Y récemment restylée.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Ce dernier arbore ici une peinture bleue qui semble être identique à celle des photos officielles, tandis que l’on remarque des bandes blanches sur le capot. Ce qui nous donne une petite idée des options de personnalisation qui seront proposées par le constructeur. Plus haut, au-dessus du pare-brise, on note la présence d’un capteur LiDAR. Ce qui confirme que le SUV est bien équipé de la conduite autonome, allant sans doute jusqu’au niveau 3. Le reste de la face avant, on le connaît quant à lui déjà bien.

En regardant les côtés de la voiture, on s’aperçoit que les jantes sont camouflées, et qu’elles ne ressemblent pas à ce qui est visible sur les images publiées par Xiaomi. Celles du photographe espion semblent afficher un style conçu pour optimiser l’aérodynamisme, en étant plus fermées. Un travail particulier a été réalisé pour améliorer le Cx (coefficient de traînée), qui n’a pas encore été annoncé. Cela passe par les poignées affleurantes, le becquet de toit à l’arrière, ainsi que les lignes très épurées.

Une arrivée en 2025

Si le SUV électrique devait initialement démarrer sa commercialisation à partir de mars 2025, cette dernière a finalement été reportée de quelques mois. Elle devrait désormais plutôt avoir lieu au milieu de cette année, sans doute au cours de l’été, en juin. Deux versions seront proposées pour le nouveau YU7, avec un modèle d’entrée de gamme affiché à partir de 250 000 yuans, soit environ 32 827 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe, en raison des droits de douane très élevés imposés par Bruxelles.

Ce prix sera valable pour la nouvelle variante dotée d’un seul moteur électrique, qui affiche une puissance de 319 chevaux. Celle-ci a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), dont la capacité n’a pas été confirmée. La seconde déclinaison est équipée de deux moteurs, et revendique alors un total de 681 chevaux. Elle embarque quant à elle une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) dont les caractéristiques restent inconnues. L’autonomie devrait tourner autour des 680 kilomètres selon le cycle WLTP.

Crédit : Autohome

Pour le moment, aucune photo du poste de conduite n’a été publiée par le constructeur chinois. Mais selon Car News China, celui-ci aura le droit à un combiné d’instrumentation incurvé et à un grand écran tactile tandis que les boutons physiques seront quasiment inexistants. Ce qui risque de poser un petit souci en termes de sécurité et de praticité, mais nous verrons ça plus tard de nos propres yeux. Enfin, la voiture sera dotée d’un volant à trois branches et la présentation devrait être particulièrement dépouillée.