Le nouveau SUV électrique de Xiaomi a déjà été aperçu sur les routes

Officiellement dévoilé au début du mois de décembre, le nouveau Xiaomi YU7 vient tout juste d’être aperçu en liberté sur les routes de Chine. L’occasion d’avoir un aperçu de son style définitif, et d’en savoir plus à son sujet.

Crédit : Autohome

Si les constructeurs chinois sont aujourd’hui de plus en plus nombreux, puisqu’on en compte actuellement pas moins de 150 en activité, ce ne sont pas les seuls à s’intéresser à la voiture électrique. En effet, c’est aussi le cas de certaines entreprises spécialisées dans la tech, comme Huawei qui collabore avec plusieurs marques.

Le YU7 enfin en liberté

De son côté, Xiaomi a fait le choix de ne s’associer à aucune autre entreprise et de faire son chemin seul. C’est ainsi qu’il a levé le voile en fin d’année dernière sur sa toute première voiture électrique, qui prend la forme d’une berline baptisée SU7, et dont le succès n’a pas tardé à être au rendez-vous. Ce n’est cependant pas suffisant pour la firme chinoise, qui a récemment présenté son second modèle, au tout début du mois de décembre.

Ce dernier est connu sous le nom de YU7, et il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Tesla Model Y et du Xpeng G6, entre autres. Celui-ci n’avait pas tardé à montrer son design définitif, le constructeur expliquant qu’il préférait publier ses propres photos officielles afin d’anticiper la fuite des images par le gouvernement chinois. Et voilà que ce nouvel arrivant se montre désormais au grand public en se baladant dans la nature.

Crédit : Autohome

Le site chinois AutoHome en a effet aperçu un exemplaire, stationné à une borne de charge, sans doute lors de tests routiers grandeur nature. L’occasion idéale de voir à quoi ressemble le nouveau électrique en conditions réelles, à la lumière naturelle. Dans l’ensemble, il n’y a pas vraiment de surprises sur ce nouvel arrivant dans le catalogue, dont le style s’inspire très fortement de celui de la berline. C’est notamment le cas au niveau de la face avant, qui hérite de ses feux à LED ainsi que de la calandre.

Bien sûr, la voiture est ici surélevée par rapport à la SU7, tandis que certains pourraient noter un petit air de ressemblance avec le SUV Ferrari Purosangue, présenté bien avant. Il est vrai que les deux véhicules affichent les mêmes lignes très épurées, avec une ligne de toit particulièrement inclinée. Pour rappel, le nouveau Xiaomi YU7 mesure 4,99 mètres de long pour 1,99 mètre de large et 1,60 mètre de haut, ce qui en fait tout de même un beau bébé aux dimensions généreuses.

Une seule version au départ

L’empattement est quant à lui annoncé à 3 mètres, tandis qu’aucune photo du poste de conduite n’a encore été montrée pour le moment. Et les premiers spyshots n’ont pas non plus permis d’entrevoir ce dernier, qui devrait néanmoins rester assez proche de celui de la berline. Pour rappel, celle-ci a le droit à un grand écran tactile de 16,1 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un grand affichage tête-haute de 56 pouces projeté sur le pare-brise et à un petit combiné d’instrumentation numérique.

En ce qui concerne les motorisations, pas de nouvelle annonce pour le moment, alors qu’une seule version a été officialisée pour le moment par le géant chinois de la tech. Celle-ci se dote de deux moteurs électriques qui affichent un total de 681 chevaux, permettant au SUV d’atteindre une vitesse maximale de 253 km/h. La voiture embarque une batterie fournie par le leader mondial CATL, qui adopte la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), mais dont la capacité n’a pas été communiquée pour le moment.

Crédit : Autohome

Pas un mot non plus sur l’autonomie, alors que celle de la berline atteint les 800 kilomètres selon la version, d’après le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 680 kilomètres WLTP. Reste désormais à savoir quand ce nouveau YU7 fera son arrivée en Europe, mais une chose est sûre, son prix devrait être assez salé en raison de la hausse des droits de douane. Il devrait être supérieur aux 28 000 euros demandés en Chine pour la berline SU7.