La voiture électrique de Xiaomi fait largement mieux que prévu avec ce chiffre incroyable

Lancée il y a seulement un an, la nouvelle Xiaomi SU7 a déjà été vendue à plus de 130 000 exemplaires, rien qu’en Chine. Un succès remarquable pour cette première voiture électrique d’une marque qui n’est à la base pas spécialisée dans l’automobile.

À l’heure actuelle, il existe plus de 150 marques auto en Chine, mais toutes ne connaissent pas réellement le succès. En effet, seulement deux seraient en fait rentables, à savoir Li Auto et BYD, déjà bien présente chez nous. Mais un autre constructeur se démarque également face à la concurrence de plus en plus forte sur le marché…

Un véritable succès pour la berline

Il s’agit de Xiaomi. Surprenant, allez vous dire, car l’entreprise n’est à la base pas du tout spécialisée dans l’automobile. Mais voilà, elle a levé le voile en fin d’année dernière sur sa première voiture électrique, et sa première auto tout court d’ailleurs, connue sous le nom de SU7. Il s’agit d’une berline, qui chasse notamment sur les terres de la Tesla Model 3 ou encore de la Volkswagen ID.7, entre autres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle plaît vraiment beaucoup.

C’est le patron de la société lui-même, Lei Jun qui vient une nouvelle fois de le confirmer, via un message publié sur X (anciennement Twitter). Ce dernier indique : « un an après le lancement du Xiaomi SU7, je suis ravi de vous annoncer que nous avons déjà livré plus de 130 000 unités, dépassant ainsi notre objectif annuel plus tôt que prévu ». Une excellente performance pour la nouvelle auto électrique, alors que certains craignaient que celle-ci ne fasse du mal à la marque.

Ce n’est donc pas du tout le cas, bien au contraire, car elle pourrait finalement rapporter très gros à cette dernière. Et pour cause, depuis son lancement, la nouvelle Xiaomi SU7 ne connaît pas la crise, puisqu’elle séduit de plus en plus d’automobilistes. Plus impressionnant encore, ces ventes se font pour le moment uniquement en Chine, seul pays où la voiture est commercialisée pour le moment. Quant à son arrivée éventuelle en Europe, rien n’a encore été confirmé à ce sujet pour le moment.

Pour mémoire, la berline électrique chinoise avait déjà fait très fort quelques semaines plus tôt. Du haut de ses 100 000 exemplaires immatriculés à la mi-novembre, elle avait déjà permis à Xiaomi de dépasser Toyota en termes de ventes de voitures électriques au niveau mondial sur le 3ᵉ trimestre. Une performance remarquable, même si la firme spécialisée dans la tech reste encore bien loin de Tesla et de BYD, qui se battent actuellement pour la première marche du podium pour 2024.

Une auto très intéressante

Au mois de novembre dernier, nous indiquions que seulement 230 jours, soit moins d’un an, avaient été nécessaires à l’entreprise dont le siège est basé à Pékin pour produire 100 000 unités de sa voiture. Une performance de très haut vol, qui a nécessité l’accélération de la cadence au sein de l’usine, qui était déjà particulièrement élevée. À ses débuts, une voiture sortait de la chaîne toutes les 76 secondes, ce qui est déjà énorme. Mais même à ce rythme, il fallait attendre près de huit mois pour recevoir son auto.

Pour mémoire, la nouvelle Xiaomi SU7 se décline en plusieurs versions, avec des batteries de 73,6 et 101 kWh, qui offrent une autonomie maximale atteignant les 830 kilomètres selon le cycle CLTC. En termes de puissances, la berline électrique atteint les 1 550 chevaux dans sa version Ultra, qui rivalise frontalement avec la Tesla Model S Plaid. Celle version ultrapuissante réalise alors le 0 à 100 km/h en seulement 1,97 seconde, et atteint les 300 km/h en 15 secondes pour une vitesse maximale de 350 km/h.

Ce n’est pas tout, car le constructeur chinois veut désormais capitaliser sur son succès et veut même aller encore plus loin. C’est ainsi qu’il a récemment officialisé son SUV YU7, qui a également été aperçu en liberté sur les routes. Rival de la Tesla Model Y, il sera officiellement lancé mi-2025, reprenant probablement les mêmes motorisations sur la SU7. Mais pour le moment, pas un mot sur son arrivée en Europe, qui n’est évidemment pas à exclure.