Comment Xiaomi a mis une raclée à Toyota sur la voiture électrique en quelques mois seulement

Le constructeur chinois Xiaomi passe devant le géant mondial Toyota sur les ventes de voitures électriques. Et ce grâce à sa berline SU7, vendue à plus de 100 000 exemplaires en seulement six mois.

Ligne de production de la Xiaomi SU7

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux sur le marché, puisque l’on en compte déjà pas moins de 150 à l’heure actuelle. Même si pour l’heure, seulement deux sont en fait réellement rentables, et qu’ils sont encore beaucoup à ne pas être présents en Europe, même si cela est en train de changer tout doucement.

Des performances impressionnantes

C’est par exemple le cas de Xiaomi. La firme, notamment connue pour ses smartphones et ses trottinettes électriques, a voulu se diversifier et a ainsi dévoilé en fin d’année dernière sa toute première voiture électrique. Il s’agit de la SU7, une berline ultra-technologique et hautes performances, qui chasse sur les terres de la Tesla Model 3, entre autres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle rencontre un succès fou, puisque plus de 100 000 exemplaires ont été vendus en six mois.

Et forcément, cela commence à inquiéter les constructeurs dits « traditionnels », et ils ont raison. Car ils ont réellement du souci à se faire face à la montée en puissance de la marque, qui commence à se rapprocher des plus grands, voire à les dépasser. C’est en effet ce qu’explique le site japonais Nikkei, qui relate la formidable success-story de Xiaomi et de sa berline. Ce dernier rappelle qu’au cours du 3ème trimestre, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de véhicules électriques qui ont été vendus dans le monde.

Sans grande surprise, c’est Tesla qui reste en tête, en ayant vendu plus de 432 000 voitures sur cette période, qui court de juillet à septembre. La firme américaine est talonnée de très près par BYD, qui a quant à elle totalisé 424 000 immatriculations. À tel point que le constructeur, qui est déjà devenu numéro 1 de la voiture électrifiée en Chine pourrait bientôt devenir leader mondial. Mais ce n’est pas tout, car Xiaomi veut aussi sa part du gâteau. Et elle pourrait bien en avoir une belle.

Car sa berline électrique rencontre un succès fou, à tel point que le temps d’attente pour les clients dépasse désormais les huit mois. Ce qui a incité la marque à doubler la capacité de production pour répondre à la forte demande. Pour mémoire, la SU7 avait officiellement été lancée à la fin du mois de mars dernier. Et aujourd’hui, ses ventes dépassent celles de Toyota dans le domaine de la voiture électrique au cours du troisième trimestre 2024.

Un grand succès pour la SU7

Pour rappel, Toyota est assez en retard dans ce domaine par rapport à certains de ses rivaux, notamment Volkswagen ou encore Peugeot, qui possèdent des gammes très bien étoffées. À l’inverse, la firme japonaise ne propose que son bZ4X, qui a eu du mal à démarrer et dont les ventes restent assez faibles. Selon les derniers résultats publiés par le constructeur, seulement 28 000 Toyota 100 % électriques ont été vendues dans le monde entre juillet et septembre.

À titre de comparaison, Xiaomi avait annoncé dans ses résultats avoir livré 39 790 exemplaires de sa berline sur la même période. Un chiffre supérieur, qui est d’autant plus impressionnant que le constructeur ne vend pour le moment sa voiture que sur son marché natal, c’est-à-dire en Chine. Là où Toyota commercialise ses autos électriques dans le monde entier, et notamment en Europe. Qu’en est-il des autres marques ? Et bien globalement, la situation reste un peu difficile pour elles, alors que les ventes globales de voitures électriques sont en baisse.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Dans ce contexte, Volkswagen est descendue à la cinquième place du classement, après une chute de 17 % de ses immatriculations, avec seulement 170 000 unités. Le constructeur allemand traverse actuellement une grosse crise, et a récemment mis en place des mesures drastiques pour garder la tête hors de l’eau. De leur côté, Jeep et Mercedes, ainsi que l’ensemble du groupe Stellantis, ont vu leurs ventes chuter de 20 % au cours du 3ème trimestre. C’est alors General Motors qui occupe la 4ème place du classement, notamment grâce à sa coentreprise chinoise SAIC-GM-Wuling.