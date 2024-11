Xiaomi fait très fort sur la voiture électrique : la preuve avec ces chiffres impressionnants

La voiture électrique de Xiaomi dépassent toutes les attentes. Le géant chinois de la tech vient de dévoiler ses résultats pour le 3ème trimestre 2024. Et ses chiffres sont excellents, en grande partie grâce au succès de sa voiture électrique, la nouvelle SU7.

Ligne de production de la Xiaomi SU7

Sur le marché automobile chinois, il y a beaucoup d’appelés pour très peu d’élus. Et pour cause, sur 150 marques actuellement en activité, dont certaines sont totalement inconnues chez nous, seulement deux sont rentables, à savoir BYD et Li Auto. Mais cela n’empêche pas les constructeurs de tenter leur chance. Et parfois, cela fonctionne d’ailleurs très bien.

Des chiffres très encourageants

On pense par exemple à Xiaomi, qui n’est à l’origine pas du tout un constructeur automobile. En effet, la firme est spécialisée dans la tech, et commercialise notamment des smartphones ainsi que des trottinettes électriques, entre autres. Mais voilà qu’elle a décidé en fin d’année dernière de diversifier ses activités, en levant le voile sur sa toute première voiture électrique. Il s’agit de la SU7, une berline qui n’avait pas manqué de faire parler d’elle auprès de la presse et du public.

Et un an après sa présentation, où en est-on ? Justement, la firme chinoise vient tout juste de publier ses résultats pour le 3ème trimestre, relayés via un communiqué officiel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont particulièrement bons. Xiaomi a enregistré un chiffre d’affaires de 92,5 milliards de yuans, ce qui équivaut à environ 12 milliards d’euros selon le taux de change actuel. Pour vous donner une idée, ce chiffre représente une hausse de 30,5 % par rapport à l’an dernier.

Et forcément, on se doute que l’arrivée dans le catalogue de la nouvelle SU7 n’est pas étranger à ce succès. Ce n’est pas tout, car l’entreprise basée à Pékin a aussi vu son bénéfice net passer à 6,3 milliards de yuans (environ 820 millions d’euros) contre 4,873 milliards l’an dernier (environ 635 millions d’euros).

Selon l’entreprise, c’est sa branche originelle dédiée aux smartphones qui a rapporté le plus de chiffre d’affaires, avec pas moins de 47,5 milliards de yuans sur le 3ème trimestre, soit environ 6,21 milliards d’euros. Mais la division automobile, qui date de moins d’un an cartonne aussi, puisqu’elle a permis à la firme d’engranger pas moins de 9,7 milliards de yuans, soit 1,27 milliards d’euros. Attention, car ce chiffre correspond aussi aux autres nouvelles activités de Xiaomi, en dehors de l’auto.

Mais attention, car cette branche perd de l’argent : 1,5 milliard de yuan (environ 200 millions d’euros) au cours du trimestre. Les coûts de production et de développement semblent encore trop élevés par rapport aux ventes, ce qui est tout à fait normal pour le lancement d’une nouvelle activité.

Une berline à succès

Si certaines entreprises chinoises, comme Neta sont actuellement au plus bas, ce n’est donc absolument pas le cas de Xiaomi. Et ce alors que certains experts craignaient que le lancement de la nouvelle SU7 ne fragilise encore plus une situation qui l’était déjà pour la firme. Mais il n’en n’est finalement rien, car c’est justement cette nouvelle arrivante qui semble porter l’entreprise vers le haut, puisqu’elle rencontre un succès très impressionnant. À tel point que Xiaomi a pris la décision d’accélérer la cadence de production.

Si la berline devait initialement lui faire perdre de l’argent, elle va finalement lui en rapporter beaucoup, alors que les commandes ne ralentissent pas. Au 30 septembre dernier, ce ne sont pas moins de 67 157 unités qui avaient déjà été livrées, pour le moment uniquement en Chine, seul pays où la voiture est commercialisée actuellement. Rien qu’en octobre, 20 000 exemplaires supplémentaires ont trouvé preneur, permettant à Xiaomi d’atteindre la barre des 100 000 livraisons le 18 novembre dernier.

Désormais, le constructeur vise 130 000 livraisons sur l’ensemble de l’année 2024, un objectif qui devrait être tout à fait réalisable. À la base, la marque chinoise s’était fixé un objectif de 75 000 voitures livrées sur l’année. Un objectif pulvérisé.

D’autant plus qu’il vient aussi d’ouvrir les pré-réservations pour la SU7 Ultra, la version radicale qui a récemment battu un record sur le Nürburgring, dépassant notamment Tesla et Porsche. Pour mémoire, cette déclinaison affiche une puissance de 1 550 chevaux issue de ses trois moteurs électriques. Elle devrait être officiellement lancée au mois de mars prochain, d’abord en Chine.