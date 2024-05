Huit mois d’attente : Xiaomi prend une décision forte suite au succès de sa voiture électrique

Face au succès de sa nouvelle SU7, Xiaomi a décidé d’accélérer la production. Cette dernière sera finalement doublée, afin d’atteindre les 20 000 unités fabriquées en seulement un mois.

Certains constructeurs chinois sont désormais bien connus, comme MG ou encore BYD pour ne citer qu’eux. Mais un autre, plus surprenant, veut aussi sa part du gâteau. Il s’agit de Xiaomi, plutôt connu pour ses smartphones et ses appareils électroniques.

Une cadence qui s’accélère

La firme chinoise, basée à Pékin, a en effet levé le voile sur sa toute première voiture électrique en début d’année. Il s’agit de la SU7, une berline rivale de la Tesla Model S mais également de la Nio ET5, entre autres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle cartonne déjà auprès des clients, alors que les premières livraisons ont en plus démarré en avance. Selon le constructeur, plus de 75 000 commandes ont déjà été enregistrées, et 10 000 exemplaires sont même déjà sortis des lignes de production.

À vrai dire, ces chiffres seraient trois à cinq fois supérieurs aux prévisions de la marque. Xiaomi a intérêt à être en mesure de répondre à la demande. Mais la firme a tout prévu, et elle annonce qu’elle va accélérer la production, afin de satisfaire tous les clients le plus rapidement possible. C’est ce qu’explique le média chinois Cailian, qui cite plusieurs sources proches du dossier.

À l’heure actuelle, l’usine chinoise en charge de la production de la berline électrique tourne huit heures par jour et est en mesure de produire une voiture en 76 secondes. Globalement, ce sont environ 40 véhicules qui peuvent sortir des chaînes d’assemblage en une heure, ce qui est déjà très bien. Mais ce n’est pas encore assez pour le constructeur, qui prévoit déjà jusqu’à huit mois d’attente pour la version Max coiffant la gamme. Le reste demande environ six mois, ce qui est déjà énorme, vous vous en doutez bien.

À tel point que le patron de Xiaomi, Lei Jun, a incité les clients à se tourner vers des modèles concurrents. Mais cela ne devrait pas durer, puisque l’usine de la marque devrait finalement doubler les cadences et produire des voitures pendant 16 heures chaque jour, afin de rattraper son retard.

Concrètement, cela signifie que ce ne sont pas moins de 20 000 unités qui sortiront des chaînes d’assemblage tous les mois, contre 10 000 initialement prévues. Un doublement de la production, qui s’accompagne d’autres contraintes.

Une berline à succès

En effet, pour pouvoir produire plus de voitures, il faut aussi plus de pièces et de composants en tout genre. C’est pour cela que Xiaomi a également demandé à ses fournisseurs et ses sous-traitants de livrer encore plus d’éléments. Selon le site CNEVPost, les commandes auraient augmenté de 80 % pour certaines pièces, sans préciser lesquelles.

Mais ce n’est pas tout, car une seconde usine est également en préparation, alors que la phase de démolition des anciens locaux dont elle prendra la place est en cours. Le site sera terminé dès l’an prochain. Celui-ci devrait être en mesure de produire pas moins de 300 000 voitures chaque année.

Un beau succès pour la berline électrique, qui affiche un prix abordable, situé sous les 30 000 euros dans son pays natal. Ce dernier devrait cependant fortement grimper si elle arrive un jour en Europe. Selon le constructeur, il gagnerait pas moins de 5 et 10 % par véhicule vendu, soit entre 1 380 et 2 765 euros selon la version.

Pour mémoire, cette nouvelle arrivante affiche une puissance comprise entre 299 et 578 chevaux, tandis que le 0 à 100 km/h n’a pas encore été dévoilé par le constructeur. Sous son plancher, elle embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) dotée d’une architecture CTB (cell-to-body).

La capacité est quant à elle comprise entre 73,6 et 101 kWh selon la version, ce qui permet de parcourir jusqu’à 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 960 kilomètres en WLTP. Plus tard, une batterie de 150 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 1 100 kilomètres sera également proposée, comme le fait déjà Nio.