Ça sent bon, la voiture électrique Xiaomi est même livrée en avance

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Xiaomi SU7 commence enfin ses livraisons. La berline électrique chinoise rencontre déjà un grand succès, avec des ventes plus élevées que prévu.

Alors que le marché des voitures électriques se développe à vitesse grand V, certaines marques spécialisées dans la tech veulent aussi leur part du gâteau. C’est notamment le cas de Huawei qui s’est associé à Changan et CATL, ou encore de Xiaomi. Le fabricant de smartphones s’est lancé à fond dans la voiture électrique.

Un succès inattendu pour la berline électrique

La firme chinoise, notamment connue pour ses smartphones et ses trottinettes électriques, se lance à son tour dans l’industrie automobile. C’est ainsi que le jeune constructeur a levé le voile en début d’année sur sa première voiture électrique, la berline SU7 (à ne pas prononcer sucette). Cette dernière rivalise frontalement avec la Tesla Model S, la Porsche Taycan et la Nio ES7, entre autres. À quelques jours de l’ouverture du salon de Pékin, où sera révélé le concept Smart #5, voilà que la SU7 arrive enfin officiellement sur les routes.

C’est ce qu’explique le site chinois CNEVPost qui indique que les premières livraisons viennent tout juste de démarrer. Les livraisons ont commencé une douzaine de jours avant la date initialement prévue par le constructeur chinois, qui tablait sur fin avril. De son côté, la version Pro devrait être commercialisée à la fin du mois de mai selon le patron de la marque, Lei Jun, qui s’est exprimé lors d’une conférence en ligne il y a quelques jours. Mais, attention, car les livraisons n’ont pas encore commencé dans toute la Chine.

En effet, seuls les clients de Pékin et Shenzhen, où nous avons notamment pu tester le nouveau Yangwang U8 mais aussi l’Aito 5 de Huawei, seront servis pour le moment, avec les versons standards et Max. D’autres villes devraient également être ajoutées un peu plus tard. Au total, elles devraient atteindre les 40 villes d’ici à la fin de l’année. En Europe, il vaudra mieux prendre son mal en patience, car son arrivée n’est pas prévue maintenant.

La firme a reçu pas moins de 100 000 commandes fermes en Chine pour cette nouvelle venue, et particulièrement pour sa version de lancement baptisée Founders Edition. Problème, cette dernière est limitée à seulement 5 000 exemplaires, qui ont donc tous déjà été vendus. D’autres déclinaisons seront proposées pour la nouvelle SU7, dont le prix est affiché à partir de 27 650 euros en Chine. Il devrait être bien plus élevé si la voiture arrive un jour en Europe, en raison de la fiscalité ainsi que des droits de douane. Elle ne devrait également pas non plus être éligible au bonus écologique, à moins que Xiaomi construise une usine en Europe.

Plusieurs versions au catalogue

Selon le patron de la marque, les ventes sont trois à cinq fois supérieures aux estimations, alors que le constructeur affirme être en mesure de répondre à la demande de la clientèle. Pour mémoire, pas moins de trois versions sont disponibles dans le catalogue de la berline électrique, avec des moteurs V6 et V6s capables de délivrer pas moins de 299 et 347 chevaux, avec un couple respectif de 400 et 500 Nm. Ce n’est pas tout, car la firme chinoise vient d’annoncer qu’une autre version sera aussi bientôt proposée à la commande.

Il s’agit de celle qui embarque un moteur V8s, affichant pas moins de 578 chevaux et 635 Nm de couple, délivré instantanément. Cependant, les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale n’ont pas encore été indiqués pour le moment, mais pour mémoire, la SU7 Max ne demande que 2,78 secondes. De son côté, la Tesla Model S Plaid réalise cet exercice en 2,1 secondes pour une vitesse maximale de 322 km/h.

Concernant la batterie, la Xiaomi SU7 fait appel à la technologie LFP (lithium — fer — phosphate) et à l’architecture CTB (cell-to-body). Cette dernière affiche une capacité de 73,6 et 101 kWh et permet à la voiture d’afficher une autonomie allant jusqu’à 800 km selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne 690 kilomètres environ avec l’homologation européenne WLTP.

On risque d’entendre souvent parler de la SU7. Selon le constructeur, pas moins de 76 exemplaires de cette nouvelle venue pourraient sortir des chaînes de production situées dans son usine chinoise chaque seconde.