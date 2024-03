La voiture électrique de Xiaomi est moins chère qu’une Tesla Model 3, avec beaucoup plus d’autonomie

Xiaomi vient de dévoiler le prix de la SU7, sa première voiture électrique. Pour le moment, elle est uniquement disponible en Chine. Mais elle est vendue moins cher qu'une Tesla Model 3, alors qu'elle a plus d'autonomie.

Ça y est, on connait enfin le prix de la première voiture de Xiaomi, dénommée SU7. Lors d’une trop longue conférence de presse diffusée sur YouTube, d’une durée de 2h, le patron de Xiaomi, Lei Jun, a dévoilé énormément de détails au sujet de la berline électrique. On connaissait déjà beaucoup de détails techniques, que ce soit la puissance (impressionnante) des moteurs électriques, ou encore l’autonomie et la consommation sur autoroute de la voiture électrique. On avait même pu la voir à Barcelone, lors du MWC.

Plus d’autonomie qu’une Tesla pour moins cher

Mais cette fois-ci, Xiaomi a dévoilé l’intégralité de la fiche technique, et surtout, le prix des différentes versions de la Xiaomi SU7. La version la plus abordable, qui propose 700 km d’autonomie sur le cycle d’homologation chinois CLTC (soit environ 625 km sur le cycle mixte WLTP en Europe) avec sa batterie d’une capacité de 73,6 KWh, est disponible à partir de 215 900 yuans (soit environ 27 625 euros). À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion, avec son autonomie de 606 km CLTC (ou 554 km WLTP) est vendue à partir de 245 900 yuans (environ 31 470 euros).

Attention toutefois à ne pas prendre pour argent comptant ces tarifs. En France, la Tesla Model 3 est vendue à partir de 42 990 euros. C’est le cas pour toutes les voitures électriques fabriquées en Chine : elles sont à peu près deux fois plus chères en Europe que dans leur pays natal. Pour diverses raisons, comme la fiscalité et les frais liés à l’importation.

Xiaomi ne s’arrête pas là. La version Pro de la SU7, avec sa batterie de 94,3 kWh et son autonomie de 830 km CLTC (environ 740 km WLTP) est commercialisée à partir de 245 900 yuans. Soit le même prix que la Tesla Model 3 Propulsion qui a une batterie beaucoup plus petite. Et quand on sait que la batterie représente entre 30 à 50 % du prix d’une voiture électrique, on se dit que Xiaomi a frappé très fort.

Mais le patron chinois l’avoue : Xiaomi perd de l’argent avec la version la plus abordable de sa voiture électrique. Qu’en est-il pour cette version ? L’homme ne l’a pas précisé.

Une version encore plus performante et tout aussi abordable

Et comme si ça ne suffisait pas, le constructeur chinois a également levé le voile sur le tarif de la Xiaomi SU7 Max. Au programme : une batterie d’une capacité de 101 kWh, avec une autonomie de « seulement » 800 km CLTC (environ 715 km WLTP) à cause de sa puissance démentielle de 673 ch. Cela lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,78 secondes seulement. Son prix ? 299 900 yuans, soit environ 38 386 euros.

Elle se permet même de faire mieux sur certains points que la nouvelle Porsche Taycan Turbo. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Grande Autonomie est vendue, en Chine, 285 900 yuans (environ 36 600 euros), contre 50 990 euros en Europe. Pour rappel, elle intègre une batterie d’une capacité de 80 kWh, pour proposer une autonomie CLTC de 713 km, soit 678 km en norme WLTP européenne.

Pour le moment, Xiaomi compte vendre sa voiture électrique uniquement en Chine. Mais le patron de la marque n’a pas exclu que l’expansion à l’internationale serait une prochaine étape. Dans ce cas, on peut s’attendre à des tarifs bien supérieurs à ceux pratiqués en Chine, mais tout de même très compétitifs face à ceux de Tesla. Qui sont pourtant déjà à des tarifs ultra-compétitifs.