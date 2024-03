Voici l’autonomie réelle de la voiture électrique de Xiaomi sur longs trajets

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a roulé avec la voiture électrique Xiaomi SU7 sur 1 276 km pour tester cette dernière en conditions réelles. De quoi nous donner une idée de son autonomie réelle, puisque l'homme a précisé avoir dû s'arrêter deux fois pour recharger.

La voiture électrique de Xiaomi, dénommée SU7, est très attendue. Il faut dire que sa fiche technique est assez impressionnante, son design plutôt très réussi, et le système d’infotainement digne d’un smartphone. On connaît déjà l’autonomie théorique de la Xiaomi SU7 : entre 668 et 800 km, selon la taille de la batterie (73,6 ou 101 kWh) en se basant sur le cycle d’homologation chinois CTLC.

En Europe, il faut compter sur le cycle WLTP, qui est plus sévère, car la vitesse est plus élevée sur nos routes qu’en Chine. Ainsi, l’autonomie théorique de la Xiaomi SU7 en Europe devrait tourner entre 600 et 730 km si elle est un jour vendue sur le Vieux Continent. Mais attention, dans tous les cas, il s’agit de l’autonomie théorique, qui prend en compte un profil de consommation électrique bien particulier, censée représenter un usage mixte de la voiture. C’est-à-dire un conducteur qui roulerait aussi bien en ville, que sur des routes de campagnes et sur autoroute.

1 276 km à bord de la Xiaomi électrique

On sait que la consommation WLTP ou CLTC est assez représentative d’un tel usage. Mais lorsqu’un conducteur parcourt une longue distance, et notamment sur autoroute, la consommation d’une voiture électrique est largement supérieur. Ce qui fait fondre l’autonomie. Et justement, le patron de Xiaomi annonce sur Weibo, le réseau social chinois, avoir parcouru 1 276 km en une journée (en 15h) avec la voiture électrique SU7.

Il précise que les 15h incluent les temps de repos et de recharge. Et qu’il a fallu recharger la voiture deux fois sur cette distance. Plutôt pas mal, puisqu’on imagine une vitesse moyenne roulante d’environ 100 km/h. Le patron chinois précise que « il n’y avait pas beaucoup de voitures sur la route, et la vitesse était au-dessus de 100 km/h la plupart du temps » avant d’ajouter qu’il conduisait la version à transmission intégrale et qu’il a eu le droit à une météo hivernale, pour relier Beijin à Shanghai le 5 janvier 2024.

On sait que l’hiver n’est pas tendre avec les voitures électriques, réduisant leur autonomie. La transmission intégrale suppose que Lei Jun conduisait la version dotée du moteur de 673 ch et d’un couple de 838 Nm, permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, avec une vitesse de pointe de 265 km. La fameuse Xiaomi SU7 Max et sa grande batterie de 101 kWh.

L’autonomie réelle avec une charge

Devoir recharger la voiture deux fois sur 1 276 km suppose une autonomie réelle d’environ 500 km à haute vitesse lorsque la voiture est rechargée à 100 % au départ. Puis une autonomie d’environ 350 km entre chaque recharge, de 10 à 80 %. Il s’agit de la zone la plus optimale de la batterie pour recharger le plus rapidement possible.

On ne sait pas encore combien de temps prend la recharge, mais Xiaomi annonce 5 minutes pour récupérer 220 km d’autonomie, et 15 minutes pour 510 km avec une architecture 800 volts. Ce qui nous permet d’imaginer l’exercice du 10 à 55 % réalisé en 15 minutes. C’est dans la moyenne du segment.

Il faudra attendre les premiers tests pour avoir plus de chiffres concrets, mais ce premier aperçu est plutôt intéressant pour la voiture électrique de Xiaomi. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion annonce 606 km d’autonomie CLTC avec sa batterie de 60 kWh contre 713 km avec la version à transmission intégrale et la batterie de 80 kWh.