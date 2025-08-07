Une batterie gigantesque dans un smartphone normal : Xiaomi aurait un projet ambitieux

Xiaomi (via Redmi) travaillerait sur une batterie de 8500 mAh à intégrer dans un smartphone de 8,5 mm d’épaisseur au maximum.

Xiaomi travaillerait sur une très grosse batterie de smartphone sans trop sacrifier l’épaisseur // Source : Frandroid

Xiaomi, via sa sous-marque Redmi, semble déterminé à atteindre de nouveaux sommets en termes de capacité de batterie dans les smartphones grand public.

Ainsi, après avoir sorti un Redmi Turbo 4 Pro en Chine équipé d’une batterie de 7500 mAh, le constructeur plancherait sur un smartphone à 8500 mAh. Et ce, sans dépasser la barre des 8,5 mm d’épaisseur.

Certes, un téléphone épais de 8,5 mm ne pourrait pas être qualifié de fin. Le Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 mAh) ou l’iPhone 16 Pro Max d’Apple (4685 mAh), par exemple, sont respectivement à 8,2 et 8,25 mm. Ces deux modèles sont considérés comme épais sur le marché.

Toutefois, d’aucuns accepteront sans doute un tel gabarit si l’argument d’une batterie de 8500 mAh les séduit pour avoir un smartphone très autonome.

Batterie silicium carbone a priori

L’information nous vient du leaker chinois Digital Chat Station, toujours très actif sur le réseau social Weibo. « La batterie est développée avec des solutions techniques conçues en interne, en s’efforçant de la rendre aussi grande que possible sans affecter la durée de vie de la batterie », écrit-il.

Digital Chat Station écrit que Xiaomi travaillerait sur une batterie de smartphone à 8500 mAh. // Source : Weibo

Xiaomi utilise déjà les batteries silicium-carbone. Il s’en est notamment servi dans son Xiaomi 15 Ultra. Cette technologie permet d’augmenter d’environ 20 % la capacité de la batterie sans en augmenter la taille.

On imagine que ce serait sur la base de cette innovation que Xiaomi s’appuierait pour une batterie de 8500 mAh dans un smartphone de 8,5 mm d’épaisseur.