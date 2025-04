Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro : ce smartphone pas cher cache une première mondiale et une immense batterie

Le nouveau Redmi Turbo 4 Pro de Xiaomi en Chine est le tout premier smartphone doté d’un Snapdragon 8s Gen 4. Il se dote aussi d’une énorme batterie de 7550 mAh.

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro // Source : Xiaomi (montage Frandroid)

Xiaomi a dévoilé le Redmi Turbo 4 Pro en Chine. Un smartphone qui mise sur la puissance à prix abordable. Et justement, pour faire cela, il est le tout premier au monde à intégrer la puce Snapdragon 8s Gen 4.

Il ne faut évidemment pas attendre de ce SoC des performances au même niveau que le fleuron de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Toutefois, l’appartenance à la série 8 témoigne d’une puissance digne du haut de gamme. La puce est gravée en 4 nm par TSMC. Elle s’appuie sur un cœur principal Cortex-X4 à 3,2 GHz et 7 cœurs Cortex-A720 (entre 2 et 3 GHz).

Une batterie gigantesque

L’autre argument phare du Redmi Turbo 4 Pro se trouve côté batterie avec une capacité gargantuesque de 7550 mAh. Elle peut d’ailleurs se recharger en filaire à une vitesse de 90 W.

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro // Source : Xiaomi

Avec une si grosse batterie, le Redmi Turbo 4 Pro peut même servir de batterie externe pour recharger d’autres appareils. Il propose en effet une charge filaire inversée de 22,5 W.

Du reste, le design du smartphone mise sur une « apparence flagship » avec un cadre en métal et un dos en verre. Le Redmi Turbo 4 Pro est par ailleurs certifié IP68. Les dimensions de 163,10 x 77,93 x 7,98 mm s’accompagnent d’un poids de 219 grammes.

Pour l’écran, comptez sur une diagonale de 6,83 pouces avec un affichage OLED, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une définition de 2772 x 1280 pixels. Xiaomi promet un pic de luminosité à 3200 nits.

On trouve aussi deux appareils photo au dos du Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro. Un capteur photo principal (Sony LYT 600) de 50 Mpx et 1/1,95 pouce et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Pour les selfies, c’est une caméra frontale de 20 Mpx qui est aux manettes.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro // Source : Xiaomi

Le smartphone est équipé de l’interface HyperOS 2 basée sur Android 15.

Un prix contenu pour le Redmi Turbo 4 Pro

En Chine, Xiaomi affiche un prix de 1999 yuans pour le Redmi Turbo 4 Pro dans sa configuration à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On monte à 2999 yuans pour la version de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cela équivaut environ à respectivement 240 et 360 euros hors taxes.

Trois coloris existent : noir, blanc et vert. En outre, une version Harry Potter est également proposée.

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro // Source : Xiaomi

Le Redmi Turbo 4 Pro ne verra sans doute jamais le jour en Europe, pas sous cette appellation du moins. En revanche, au vu des caractéristiques techniques du téléphone, on peut espérer voir l’autre sous-marque de Xiaomi, Poco, sortir un modèle similaire dans nos contrées.