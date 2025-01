Une chaîne Hi-Fi se cache dans ce smartphone Nubia pas cher

Le chinois Nubia, propriété de ZTE, vient de dévoiler un nouveau smartphone entrée de gamme : le Music 2. Très abordable, ce dernier mise sur une partie audio atypique pour sortir du lot.

Voici le Nubia Music 2 // Source : Nubia

Nubia est capable de s’aventurer aussi bien sur le haut de gamme avec son nouveau Z70 Ultra que sur l’entrée de gamme avec certains appareils comme le Music 2 qui nous intéresse aujourd’hui.

Sur le plan technique ce dernier ne recèle rien de particulièrement intéressant. Il se dote de composants à bas coûts, parfois même dépassés, mais a pour avantage d’être vendu en Malaisie pour l’équivalent de 88 dollars (85 euros environ), souligne Android Central.

Ce tarif riquiqui pourrait à lui seul constituer un avantage suffisant pour assurer une certaine popularité au Nubia Music 2 en Asie, mais l’appareil se dote en parallèle de quelque chose de plus marquant qu’un simple prix mini.

On y trouve en effet un système audio 2.1 censé délivrer un volume allant jusqu’à 95 dB, ce qui est loin d’être négligeable pour un smartphone.

Qui a dit que l’entrée de gamme ne pouvait pas être fun ?

En tout, le Nubia Music 2 embarque trois haut-parleurs : un premier à la base du châssis, un autre sur la partie supérieure du smartphone, et un dernier installé au dos.

Pour le style, Nubia a choisi d’ajouter des LEDs autour du haut-parleur arrière

Malheureusement, les bonnes nouvelles s’arrêtent là. Car pour le reste, le Nubia Music 2 n’a rien d’un smartphone performant. Pour en arriver à un prix aussi faible, Nubia mise sur une fiche technique bas de gamme.

L’appareil regroupe ainsi un écran LCD de 6,7 pouces capable de monter à 120 Hz, mais vraisemblablement limité à une définition HD+. Sous cet écran est logé un processeur Unisoc T7200 hors d’âge. On y trouve en effet des coeurs Cortex A75 et A55 annoncés en 2017. Pour référence, c’est un T606 renommé, lui-même étant moins performant qu’un Snapdragon 670 qui équipait le Pixel 3a de Google en 2019.

Le Nubia Music 2 embarque 4 GO de RAM et 128 Go de stockage, une caméra arrière de 50 Mpx et une batterie de 5 000 mAh, ce qui n’est pas si mal pour son prix. La charge est, en revanche, limitée à 10 W, et l’on doit se contenter d’Android 14 au sortir du carton.