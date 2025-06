Ce smartphone serait le plus puissant du moment

Le Redmagic pousse les limites du smartphone gaming avec le 10S Pro.

Redmagic vient d’annoncer le 10S Pro, un smartphone gaming qui pousse le Snapdragon 8 Elite jusqu’à une fréquence d’horloge de 4,47 GHz. Avec 24 Go de RAM, un système de refroidissement évolué et une batterie avec une capacité 7050 mAh, ce téléphone promet des performances au-delà des smartphones existants.

Des fréquences qui dépassent tout

Le Redmagic 10S Pro est tout simplement une évolution du Redmagic 10 Pro, que l’on a déjà testé, il embarque une version spéciale du Snapdragon 8 Elite, appelée « Leading Version ». Cette puce modifiée atteint 4,47 GHz sur le processeur principal et 1,2 GHz sur le GPU, soit bien au-delà des versions standard. Pour rappel, le Redmagic 10 Pro embarque un Snapdragon 8 Elite (4,32 GHz)

Cet overcloking s’accompagne jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5T et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1 Pro. L’ancien 10 Pro avait 16 Go de mémoire vive LPDDR5X.

Redmagic a aussi ajouté sa puce dédiée RedCore R3 Pro, qui gère les effets sonores, vibrations et autres fonctions gaming. Cette approche doit décharger le processeur principal et ainsi améliorer la fluidité générale du système.

Le NPU (co-processeur dédié à l’IA) bénéficie également d’une amélioration de 40 %, permettant d’accélérer les fonctions d’intelligence artificielle intégrées au système.

Refroidissement amélioré

Déjà que le Redmagic 10 Pro chauffait, le défi principal est donc encore et toujours la gestion thermique. Redmagic répond avec son système ICE-X nouvelle génération, qui combine plusieurs technologies.

Le Liquid Metal 2.0 améliore la conductivité thermique, tandis qu’une chambre à vapeur de 12 000 mm² évacue la chaleur. Un ventilateur interne tourne à 23 000 tours par minute, son travail est de maintenir des températures acceptables, même en charge maximale. Par contre, on perd la résistance à l’eau et à la poussière.

La couverture thermique atteint désormais 200 W/m², ce qui permet en théorie de maintenir les performances sans bridage thermique. Redmagic annonce que ce système reste quasiment inaudible, mais ce n’est pas ce que l’on avait mesuré sur le Redmagic 10 Pro.

Cette approche devrait donc permettre au 10S Pro de maintenir ses hautes fréquences plus longtemps que la concurrence. Et du coup, pas de thermal throttling, ou étranglement thermique.

L’écran AMOLED de 6,85 pouces affiche toujours jusqu’à 144 Hz avec VRR. Mais cette fluidité s’accompagne d’un échantillonnage tactile de 2500 Hz, et ça c’est nouveau.

Un meilleur suivi logiciel

Le gros changement, c’est aussi le passage à 3 ans de mises à jour Android et de sécurité.

La partie photo ne bouge pas, et on a toujours une batterie haute capacité de 7 050 mAh, complétée par une charge filaire ultra-rapide de 120 W.

Enfin, son gros atout est aussi son prix : 619 euros pour le lancement, 649 euros après, pour la version 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.