L’existence du HomePod avec un écran dévoilée par iOS 26

L’existence d’un Homepod avec écran d’Apple se précise, et c’est la bêta d’iOS 26 qui dévoile cette indiscrétion.

Concept d’HomePod avec un écran // Source : 9to5Mac

L’idée du Homepod équipé d’un écran (similaire à celui d’un iPad) fait l’objet de spéculations depuis déjà quelques années. Ce dernier aurait en effet la fonction de hub domestique (pour contrôler les appareils HomeKit et Matter, exécuter certaines applications Apple, etc.), en plus d’être une enceinte connectée.

De nouveaux indices ont été identifiés dans la quatrième bêta développeur d’iOS 26 sur l’existence de ce futur appareil.

Quand iOS ne parvient pas à garder ses secrets

MacRumors a repéré dans la bêta 4 d’iOS 26 une mention intéressante dans les paramètres liés à la localisation :

Votre HomePod ne sera plus en mesure d’afficher la météo locale ou l’heure, en plus de ne plus répondre aux requêtes concernant votre région avec Siri

Source : Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le sens des mots a toujours un caractère à interprétation avec Apple. Ici, le mot « afficher » s’avère être lourd de sens. Actuellement, aucun HomePod (ou HomePod Mini) n’est en mesure d’afficher la moindre information, étant dépourvus d’écran. Cette rubrique pourrait donc faire référence à un HomePod équipé d’écran interactif.

Siri serait bien évidemment de la partie, puisqu’il est le centre névralgique de n’importe quel HomePod en circulation. Difficile de savoir en revanche s’il profitera du futur Siri LLM (boosté par Apple Intelligence), avec les délais toujours plus rallongés de ce dernier.

Avec le retard du prochain Siri, il n’y a pas encore de date précise pour l’annonce de ce futur HomePod. Des rumeurs indiquent toutefois une fourchette entre fin 2025 ou début 2026.