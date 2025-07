AppleCare One : que propose le tout nouvel abonnement d’Apple ?

Après Apple Care et Apple Care+, Apple lance un abonnement haut de gamme tout en un : AppleCare One.

Apple est connu depuis longtemps pour la qualité de son service après-vente. Cela vaut en particulier si vous êtes un client AppleCare, le système d’extension de garantie de la marque.

Ces dernières années, Apple a fait évoluer son service pour le passer à un système d’abonnement avec Apple Care+ et intégrer la notion de protection contre le vol à sa garantie.

Mais voilà, l’écosystème d’Apple grandit, et les clients ont désormais plusieurs appareils de la marque autour d’eux. Apple a donc une nouvelle solution : AppleCare One.

Protégrer trois appareils d’un coup

La formule AppleCare One propose de réunir plusieurs de vos appareils dans une seule formule d’abonnement.

Pour 19,99 dollars par mois, l’abonnement englobe la protection AppleCare+ pour trois appareils, contre 9,99 dollars par mois pour l’abonnement individuel.

Attention, la protection contre le vol ou la perte n’est valable que pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. Les Airpods et le Macbook ne sont pas inclus.

Au delà de trois appareils, Apple propose une option à 5,99 dollars par mois par appareil en plus.

Une mauvaise nouvelle

L’offre AppleCare One arrive aux Etats-Unis dès le 24 juillet 2025. En revanche, rien n’est annoncé pour les autres pays dans le monde.

On imagine que le déploiement sera progressif. L’intégration de la protection contre le vol et la perte était également arrivée plus tardivement en France par rapport aux Etats-Unis.