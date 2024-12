La Nintendo Switch Lite atteint son plus bas prix pour le Nouvel An chez AliExpress

Si vous avez quelques étrennes à dépenser, ou quelques cadeaux en retard, c’est votre jour de chance. Jusqu’au 7 janvier 2025, AliExpress propose de très belles réductions sur le meilleur des produits tech’. Tablettes, consoles ou montre de sport, il y a forcément un produit fait pour vous ou pour vos proches.

Que vous ayez décidé de remplacer du matériel vieillissant, de faire plaisir à vos proches ou simplement de vous motiver à rester en forme, vous équiper est peut-être le premier pas vers votre nouvelle année.

Et pour ce faire, AliExpress a ce qu’il vous faut. Pendant une semaine, du 1er janvier à minuit jusqu’au 7 janvier à 23h59, la marketplace fait pleuvoir des promotions allant jusqu’à 80 euros de remise grâce à de nombreux codes de réduction. Parmi les nombreuses offres proposées, nous en avons sélectionné cinq qui devraient vous convaincre :

Voici l’ensemble des codes promos que vous pouvez dès à présent appliquer à l’ensemble de votre panier :

3 euros de remise dès 29 euros d’achat avec le code promo FRCD03

8 euros de remise dès 69 euros d’achat avec le code promo FRCD08

20 euros de remise dès 159 euros d’achat avec le code promo FRCD20

30 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code promo FRCD30

50 euros de remise dès 369 euros d’achat avec le code promo FRCD50

80 euros de remise dès 599 euros d’achat avec le code promo FRCD80

La Nintendo Switch Lite est à 146,72 euros

Compacte, colorée et performante, la Nintendo Switch Lite n’est plus à présenter.

Pensée pour une utilisation plus nomade que les autres modèles, la Nintendo Switch Lite n’a pourtant presque rien à envier à ses aînées.

Compacte mais performante, la Nintendo Switch Lite s’emporte partout. // Source : Frandroid

Plus compacte (5,5 pouces contre 6,5 et 7) que les autres modèles, elle profite pourtant d’une très bonne autonomie allant jusqu’à 7 heures. Elle est également un peu plus légère avec seulement 275 grammes sur la balance.

Les manettes de la Nintendo Switch Lite. // Source : Frandroid

Côté fluidité, elle offre une excellente maniabilité et une très belle réactivité, y compris sur les jeux qui demandent un peu d’adresse comme Hades puisqu’elle peut monter à 60 fps. De belles performances qui lui ont valu un 8/10 de la part de la rédaction.

La tablette Redmi Pad Pro est à 187 euros

Excellent rapport qualité prix, la tablette Redmi Pad Pro a de nombreux atouts pour séduire ceux qui veulent profiter d’un produit nomade avec un grand écran et de belles performances.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec un SoC Snapdragon 7s Gen 2, une RAM pouvant aller jusqu’à 8 Go et 256 Go de mémoire de stockage, autant dire que la Redmi Pad pro en a dans le ventre. D’autant plus qu’elle est équipée d’une bonne batterie de 10 000 mAh, qui lui permet de tenir environ 12 h en lecture vidéo, et plus d’un mois en veille.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Livrée avec l’interface maison de Redmi, HyperOS 1.0, elle permet de profiter d’un Android 14 de manière tout à fait fluide.

La tablette Redmi Pro est par ailleurs compatible avec plusieurs accessoires qui lui permettent de gagner en versatilité comme un clavier à clipser et un stylet Redmi Pad Pen.

La caméra Insta360 X3 est à 285,58 euros

Petite et très performante, la caméra Insta360 X3 partage bon nombre de caractéristiques avec sa grande sœur l’Insta360 X4.

Elle filme ainsi à 360 degrés grâce à ses deux lentilles situées de part et d’autre de son boitier et offre une qualité d’image impressionnante. Elle peut capturer des clichés en 5952 x 2976 pixels et 11 968 x 5984 pixels par interpolation et filmer des images en 5,7K à 30, 25 ou 4 IPS. Un mode dit 4K (3 840 x 1 920 pixels) à 60 ou 30 IPS est aussi de la partie.

Insta360 X3

Et comme toute bonne action cam, l’Insta360 X3 est pensée pour vous accompagner même sur les terrains les plus accidentés. Elle profite ainsi d’un mode de stabilisation flowstate ainsi qu’un verrouillage de l’horizon. L’ensemble garantit des images fluides, sans saccades et très professionnelles.

Insta360 X3

Grâce à l’application compagnon du fabricant, vous pourrez enfin effectuer de manière intuitive le montage de vos vidéos et passer d’un angle à l’autre sans aucune latence et avec une fluidité hors norme.

Le Google Pixel 7 Pro neuf passe à 378,54 euros

S’il ne profite pas des codes promotionnels, le Google Pixel 7 Pro profite indéniablement d’un prix rarement vu chez AliExpress.

Cet excellent smartphone sorti en 2023 (qui a obtenu la note de 8/10 lors de son passage par la rédaction) a tout pour plaire.

Google Pixel 7 Pro // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Il y a d’abord son design, épuré qui propose à l’arrière un dos solide en verre brillant, ainsi qu’un monobloc photo de trois capteurs (50+12+48 mégapixels) placé à l’horizontale. À l’avant, le bel écran OLED de 6,7 pouces avec taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le logiciel ensuite, qui fait sortir les produits Pixel du reste de la masse pour plusieurs raisons. La plus pragmatique d’abord est la durée de mise à jour, l’une des plus longues disponible à l’heure actuelle. Acheter un Google Pixel 7 Pro maintenant, c’est l’assurance de recevoir des mises à jour majeures pendant 5 ans, soit jusqu’en 2028 pour ce modèle.

L’interface photo du Google Pixel 7 pro. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Il y a aussi la Pixel Experience, disponible sur l’ensemble des modèles depuis les Google Pixel 7, qui apporte toute l’expertise de l’IA made by Google dans ses smartphones.

L’IA des Google Pixel permet de traduire en direct. // Source : Google

Photographie améliorée, traduction et bien plus encore permettent aux smartphones Google Pixel de proposer une expérience utilisateur parmi les meilleures. Ce sont également les premiers smartphones à profiter des nouvelles versions d’Android.

L’Amazfit Cheetah est à 87,65 euros

Si vous vous êtes lancé le défi de prendre plus soin de vous en 2025, la montre connectée Amazfit Cheetah pourrait bien vous y aider. Car pour son petit prix, elle regroupe toutes les fonctionnalités et performances que l’on attend d’une bonne montre en 2024.

La cartographie sur l’Amazfit Cheetah // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La mesure des constantes comme la fréquence cardiaque, le taux de SPO2, la VO2 Max ou encore la qualité de votre sommeil sont extrêmement précises. L’Amazfit Cheetah offre aussi un suivi GPS parmi les meilleurs du marché et peut également vous proposer une navigation hors ligne grâce à l’intégration des traces GPX. Si vous êtes plutôt sport aquatique, l’Amazfit vous accompagnera aussi dans vos sessions natation puisqu’elle est étanche 5 ATM.

Côté autonomie enfin, une seule charge permet à la montre d’Amazfit de tenir jusqu’à 15 jours en utilisation classique ou 7 en utilisation intensive.

Sa versatilité et ses performances ont d’ailleurs valu à l’Amazfit Cheetah l’excellente note de 8/10 lors de son test par la rédaction.