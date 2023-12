Google Pixel 8 : découvrez comment son IA améliore vraiment l’usage du smartphone

S’il y a bien des smartphones qui embarquent les dernières technologies d’intelligence artificielle, ce sont les nouveaux Google Pixel 8. Entre la photo, la vidéo et l'interface Pixel Experience, les derniers modèles de Google sont capables de tout optimiser au sein de votre smartphone. Voici ce dont sont capables les Google Pixel 8.

« Cette photo aurait été parfaite si le ciel avait été plus bleu ». « Le bruit du vent sur cette vidéo gâche vraiment tout, on entend que ça ». « Si j’avais pu traduire cette étiquette en suédois, j’aurais su que le surströmming contenait du poisson fermenté depuis environ trois siècles ». À peu de chose près, vous avez probablement déjà prononcé ces phrases une fois dans votre vie.

Tous ces problèmes peuvent être résolus en un ou deux clics avec les nouveaux Google Pixel 8. Vous ne nous croyez pas ? Ne bougez pas, on va vous prouver que les tout nouveaux smartphones de Google ont été équipés du meilleur de l’IA et qu’ils vont vous aider dans toutes les situations, ou presque.

Le meilleur de la photographie boostée à l’IA

Si l’IA a toujours été au cœur des optimisations logicielles de l’appareil photo de Google, avec le Google Pixel 8, ces améliorations prennent une toute autre dimension. La première, et non des moindres, repose sur la fonctionnalité « meilleure prise ». En prenant une série de plusieurs images, l’IA choisit, pour chaque portrait, la meilleure expression. Par exemple, sur une de vos photos de groupe, quelqu’un ferme les yeux ? Éternue ? Tire sa tête des mauvais jours ? Aucun souci, l’IA de Google est capable de différencier chaque visage et de proposer le meilleur profil de chacun.

Si vous êtes plus le genre de photographe à apprécier de belles photos de paysage, Google a également pensé à vous avec sa fonctionnalité de retouche magique. D’une simple sélection d’éléments dans l’image, vous pouvez agrandir ou rétrécir un objet, ou mieux, changer le ciel en fonction de vos envies. Comme ça, vous pourrez prouver qu’il ne pleut jamais en Bretagne.

Photo originale prise au Google Pixel 8 Photo retouchée via la fonction heure dorée

Sur l’exemple ci-dessus, la photo de gauche est la photo originale sans retouches. La photo de droite est obtenue en utilisant le mode « heure dorée ».

Filmez comme un professionnel

La vidéo n’a pas été laissée de côté non plus. Google a ainsi implémenté la gomme magique audio sur ses deux derniers smartphones qui permet de sélectionner les sons que vous souhaitez entendre, et ceux que vous souhaitez rendre muets. Il devient ainsi possible de sélectionner une voix et éliminer un fond sonore bruyant. La fonction, très utile en vidéo, est également disponible pour les appels afin que votre interlocuteur vous entende clairement parler, même au milieu d’un brouhaha persistant ou d’une volée de klaxons.

Améliorer le son, c’est bien, améliorer l’image, c’est mieux. Et Google l’a bien compris avec Video Boost et Zoom Enhance qui permettent d’améliorer sensiblement la qualité visuelle des vidéos prises avec le Google Pixel 8 Pro.

Le premier traite chaque image en temps réel et ajuste plusieurs éléments comme la colorimétrie (avec Real Tone notamment), la luminosité, la stabilisation logicielle et le grain pour améliorer la qualité visuelle globale de la vidéo. Cette fonction utilise de plus Vision de Nuit Vidéo, une technologie qui permet d’éclaircir les scènes sombres, rendant les vidéos prises dans des conditions de faible luminosité plus claires et plus détaillées.

Zoom Enhance améliore quant à lui les images prises avec le zoom numérique en temps réel grâce à l’IA. Cette fonctionnalité permet d’améliorer la netteté et la clarté des images zoomées, mais aussi la stabilisation. Une fonctionnalité particulièrement utile sur les sujets éloignés.

Une expérience utilisateur encore plus intuitive

Pour compléter la panoplie des fonctionnalités IA, Google a parsemé au sein de l’interface de ses nouveaux smartphones une multitude d’options qui vont rendre votre vie plus confortable. Concentrées sur l’expérience utilisateur et l’accessibilité, citons, par exemple, l’arrivée de Traduction instantanée qui permet de traduire des paroles en temps réel lors de la dictée vocale ou des textes en utilisant simplement l’appareil photo, facilitant ainsi la communication dans différentes langues.

« Lire à voix haute » est également une petite nouveauté qui permet une lecture à voix haute du contenu d’une page lorsque le bouton d’alimentation est maintenu enfoncé. Utile lorsque vous marchez dans la rue et que vous souhaitez profiter d’un contenu écrit sans avoir à détourner votre attention de votre environnement.

La fonctionnalité « Résumé » enfin, permet quant à elle de faire encore plus condensé que « Lire à voix haute » puisqu’il peut résumer de longs articles, en extrayant les points importants dans un format court et facile à lire. Libre à vous ensuite de le vocaliser avec « Lire à voix haute » et la boucle est bouclée.

La suite des événements s’annonce d’ailleurs très prometteuse pour l’IA sur les Google Pixel 8 et 8 Pro. La firme américaine prévoit bien d’autres avancées sur son dernier produit comme l’arrivée prochaine de Gemini, son nouvel assistant boosté à l’IA.

Tenté par un Google Pixel, mais vous ne savez pas comment migrer vos données ? On vous explique tout dans cet article et cette vidéo.