Google Photos : trois petites nouveautés arrivent sur iPhone

Google Photos change l’affichage de ses images, mais ce sont les utilisateurs d’iPhone qui en profiteront avant ceux sur Android.

Google continue d’améliorer sa très populaire application Photos. Après avoir repensé son interface générale, et introduit des fonctions comme la suppression ciblée ou encore la possibilité de faire du montage directement dans l’application. Cette fois-ci Google s’attaque un élément plus simple, mais tout aussi important : l’affichage des images.

Un nouvel affichage

Selon Google, ces trois nouvelles options offrent « une interface plus simple, plus moderne et plus intuitive ». Parmi elles, on peut compter sur l’apparition d’un mode clair. Désormais, Google Photos s’adaptera aux préférences d’affichage défini par l’utilisateur sur son smartphone. Fini le mode sombre à tout heure du jour et de la nuit.

La nouvelle interface permettra également d’accéder directement aux détails de la photo prise comme la date, l’heure ou encore le lieu où elle a été prise sans actions supplémentaires. Enfin, Google annonce la mise en place un menu d’actions simplifié, sous la forme d’un menu à trois points situé en haut à droite de l’écran.

Aperçu des nouvelles fonctions d’affichage sur Google Photos // Source : Google

À partir de ce dernier, les utilisateurs pourront accéder aux métadonnées de l’appareil, analyser leur photo avec Google Lens, créer un collage, la caster ou encore l’enregistrer sous un autre format. Une fonction pratique pour passer d’une photo live à une photo fixe. De manière conventionnelle, ce nouveau menu permettra aussi de télécharger ou supprimer une photo.

Des ajouts à la marge

Au-delà de ces nouvelles fonctions, l’équipe de Google précise avoir ajouté des actions pour mieux gérer certaines photos qui auraient été prises en rafales ou sous un format live. Google propose de pouvoir les mettre en pause, d’en changer la catégorie ou encore de sélectionner une photo et de jeter le reste.

Google

Google annonce avoir déployé cette mise à jour sur iOS, précisant qu’elle sera « bientôt » disponible pour les utilisateurs Android, sans pour autant évoquer une date plus précise.

