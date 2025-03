Google Photos sur Android: une nouvelle option qui simplifie la vie

Après avoir dévoilé une nouvelle option de tri pour ses photos, l’application photo de Google s’attaque désormais à l’espace de stockage de ses utilisateurs. Déjà disponible sur iOS, les utilisateurs Android vont à présent bénéficier d’une option leur permettant de conserver leurs photos sur leurs appareils en local tout en les retirant de leur cloud.

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur de Google Photos supprime une photo ou une vidéo sur son application, celle-ci était supprimée de son appareil, mais également des serveurs de Google. En ajoutant la fonctionnalité « Annuler la sauvegarde de l’appareil », Google offre la possibilité de supprimer la photo / vidéo de ses serveurs, mais de la conserver sur le smartphone de l’utilisateur en local. Une fonction plus qu’attendue et qui permet de mieux gérer son stockage.

Voici la démarche pour activer cette nouvelle option :

Une fois l’option activée, les photos et vidéos supprimées du cloud, mais présentes sur l’appareil resteront. Cependant, les nouveaux clichés n’auront, eux, qu’une copie locale.

